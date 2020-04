Deli ZDA so se začeli odpirati kljub rasti okuženih

Določena podjetja v ZDA so začela znova zaganjati proizvodnjo, nekaj držav pa je že odpravilo ali napovedalo postopno odpravo ukrepov družbenega distanciranja zaradi pandemije novega koronavirusa, čeprav je število okuženih do ponedeljka zvečer naraslo čez 787 tisoč, za covid-19 pa je umrlo že 42.308 ljudi.

V ponedeljek je proizvodnjo v dveh tovarnah letal pri Seattlu obnovil Boeing, na delo se je vrnilo 27 tisoč ljudi. Podobno dela tudi proizvajalec kmetijske mehanizacije iz Severne Dakote Doosan Bobcat, kjer se vrača na delo 2.200 zaposlenih. To je kapljica v morje 22 milijonov do zdaj izgubljenih delovnih mest zaradi koronavirusa, vendar pa se zaradi ukrepov nekaterih guvernerjev obeta več delovnih mest v nekaj državah.

Teksas je odprl državne parke, Zahodna Virginija zdravnikom dovoljuje tudi druge operacije, ki niso povezane s koronavirusom, v Koloradu ukaz ljudem, naj ostanejo doma, poteče prihodnji teden in se ne bo obnovil, če se bodo držali pravil družbenega distanciranja, podobno se v prihodnjih dneh obeta v Tennesseeju.

Na Floridi in v Južni Karolini odprli plaže

Guverner Georgie Brian Kemp je šel najdlje in napovedal, da se v petek med drugim odpirajo frizerski saloni, saloni za tetoviranje, kegljišča, telovadnice in druge dejavnosti. V Južni Karolini so spet odprli plaže, to pa so že prej storili na severu Floride.

Kemp je dejal, da začenja odpiranje gospodarstva, ker se število hospitalizacij ljudi s simptomi, podobnimi gripi, zmanjšuje. Obenem je priznal, da zelo zaostajajo s testiranjem na koronavirus.

Trump prepričeval guvernerje

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek ponovil, da je testov v ZDA na voljo več kot preveč, pritožbe o pomanjkanju pa so politično delo radikalne levice. Podpredsednik ZDA Mike Pence je pred tem guvernerjem povedal, da jih sliši in da zvezna vlada povečuje proizvodnjo potrebnih pripomočkov za teste.

Na novinarski konferenci delovne skupine za boj proti koronavirusu je potem Trump s sodelavci prepričeval guvernerje, da imajo na voljo dovolj zmogljivosti za testiranje, vendar se tega ne zavedajo.

Večina guvernerjev ne namerava odpirati ničesar ne glede na proteste Trumpovih privržencev, dokler ne bo sistema za testiranje in spremljanje okužb. Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je protestnikom v ponedeljek sporočila, da ne gre za njihovo pravico do združevanja, ampak pravico njihovih staršev do življenja.