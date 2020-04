Finska inovacija, ki zmanjša možnost okužbe v trgovini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V enem od supermarketov na Finskem so hladilnike poskusno opremili s posebnimi kljukami, ki jih ni treba prijeti, s tem pa je možnost za okužbo z novim koronavirusom manjša.

Posebne kljuke kupcem omogočajo, da vrata hladilnikov odprejo z laktom, namesto da bi jih prijemali, poroča Reuters. Prvi uporabniki so rešitev soglasno pohvalili, češ da je tudi bolj higienska od običajnih kljuk, ob tem pa je uporaba preprosta tudi za invalidne osebe.

Nove kljuke, ki so zamisel finskega podjetja Fortum, je mogoče namestiti na že obstoječe, še dodaja Reuters, izdelane so iz reciklirane plastike in proizvedene s pomočjo 3D-tiskalnika.

Na Finskem so sicer do torka potrdili 4014 okužb in 141 smrti zaradi covid-19.

