Po smrti mame in očeta mu je požar vzel še dom

Nekaj minut pred peto uro zjutraj v soboto je Žan Kotnik spal na postelji v prvem nadstropju, ko ga je prebudilo glasno pokanje okenskih stekel. "Pri balkonskih vratih sem videl, da gori," je povedal Žan. Kot pravi, so bili plameni zagotovo visoki tri, štiri metre.

Rešil je lahko le dokumente in telefon

Pograbil je telefon ob postelji, iz kuhinje, ki je že gorela, pa mu je uspelo vzeti še svoje dokumente, nato si je rešil življenje. V zanj skoraj usodnem jutru je začelo goreti na terasi. "Goreti naj bi začelo zaradi zunanje vtičnice, ne vedo natanko, zakaj, zgodil pa naj bi se kratki stik," je dejal.

Foto: STA

V dveh letih izgubil tudi mamo in očeta

To je že tretja tragedija, ki se je v dveh letih zgodila 22-letniku za vrati s hišno številko Galicija 72 b. "Najprej je umrla mama, nepričakovano, zaradi epileptičnega napada, lani je umrl še oče," je povedal Žan.

Foto: STA Zdaj je ostal še brez hiše, v kateri je preživel otroštvo. V trenutkih tragedije mu stojita ob strani nekdanja sošolka in njena mama. "Zdaj je ostal čisto sam, tako da se mi zdi, da bo podporo res potreboval, kljub temu da je trenutno videti, da zadeve zelo dobro prenaša, verjemite, da bo prišlo za njim," je povedala Mirjana Vukovič.

Kosila si v tej kuhinji ne bo več mogel skuhati. Hiša in vsa oprema v njej sta popolnoma uničeni. "Vse je uničeno, vse bo treba narediti na novo. Ne vemo še, ali bo treba hišo zrušiti ali bomo lahko del pustili," je dejal Žan. O tem bodo odločili cenilci, ki so podrobno fotografirali požarišče. Določili bodo tudi višino odškodnine, ki jo bo izplačala zavarovalnica. A zagotovo to ne bo dovolj za nov dom.

Pomagajte Žanu z donacijo



Finančna sredstva za pomoč Žanu zbira RKS-OZ Žalec

Hmeljarska ulica 3

3310 Žalec

TRR: SI56 1010 0005 5598 261

Sklic: SI00 2019-24214-2

Namen: Žan Kotnik

Koda: CHARO

Obvezno navedite sklic.



Donatorje bodo javno objavljali (izpiske iz banke)