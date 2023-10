Po odstopu Draga Šketa objavljen razpis za generalnega državnega tožilca

Za generalnega državnega tožilca je lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca. Kandidati morajo prijavi priložiti šestletni strateški program dela državnega tožilstva, ki mora vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način oblikovanja in izenačevanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev, način zagotavljanja javnosti in preglednosti dela ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev.

Poleg tega morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Vozil pod vplivom alkohola

Šketa je v ponedeljek nepričakovano odstopil s funkcije. Za to se je odločil po tem, ko so ga policisti ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola, je Šketa priznal v izjavi za javnost. Šketa je poudaril, da se na svojem položaju ves čas zavzema za visoko stopnjo integritete vseh državnih funkcionarjev, zato je podal odstopno izjavo.

Na odstop se je med prvimi odzvala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki ceni, da je Šketa prevzel odgovornost za svoje ravnanje. S tem je po njenem mnenju pokazal visoko stopnjo integritete in spoštovanje do položaja generalnega državnega tožilca, državnotožilske organizacije ter pravosodja v celoti.