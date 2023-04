Šketa ostaja generalni državni tožilec

DZ je danes s 54 glasovi za in 25 proti generalnega državnega tožilca Draga Šketo znova imenoval na to funkcijo. Kandidata so podprli v koalicijskih poslanskih skupinah, pomisleke o njegovem preteklem delu pa imajo poslanci opozicije. Šketa bo nov šestletni mandat nastopil v začetku maja.

Generalnega državnega tožilca imenuje državni zbor na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade, Šketa pa je bil edini kandidat za to funkcijo.

Predsednik Državnotožilskega sveta Igor Lučovnik je danes pozitivno oceno sveta povzel z besedami, da je kandidatov strateški program dela državnega tožilstva celovit, konkreten in ambiciozen ter tudi širše umeščen v kriminalitetno politiko. Pregled njegove vsebine pokaže dobro poznavanje tematike in široko širino kandidata, ki natančno, konkretno in izčrpno obravnava vsa zahtevana področja ter tudi konkretizirano vizijo državnega tožilstva v prihodnosti. V predstavitvi pred Državnotožilskim svetom pa je po besedah Lučovnika izkazal širok nabor podatkov in znanj ter obširno predstavil svojo vizijo državnega tožilstva v prihodnosti.

Kandidata je podprla tudi vlada, ki meni, da je Šketa osebnostno in strokovno primeren ter ustrezen za vnovično imenovanje za generalnega državnega tožilca. Kot izhaja iz mnenja, je na podlagi kandidatovega življenjepisa in strateškega programa dela mogoče utemeljeno sklepati, da ima visoko stopnjo integritete in strokovne usposobljenosti.

V SDS izrazili pomisleke glede preteklega dela kandidata

S tem so strinjali tudi v koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici, saj so njihovi poslanci kandidat podprli. Med koalicijskimi strankami so svoje stališče danes predstavili le v Svobodi, kjer po besedah Janje Sluga menijo, da Šketa izpolnjuje strokovne pogoje, v programu dela pa je naslovil ključne težave, s katerimi se spopada državno tožilstvo.

Nasprotovanje kandidatu pa so izrazili v poslanski skupini SDS, kjer imajo po besedah Dejana Kaloha pomisleke zaradi njegovega preteklega dela na področju učinkovitega dela vse državnotožilske organizacije. Kot je dejal, so bili v prvem mandatu Škete priča nekaterim "šlamastikam", kjer se tožilstvo ni odločilo za pregon.

Šketa opozoril na pomanjkanje kadra na državnem tožilstvu

Šketa je sicer v svoji predstavitvi na skupni seji mandatno-volilne komisije in odbora za pravosodje med drugim opozoril predvsem na pomanjkljivo kadrovsko sliko državnega tožilstva. Kot je poudaril, se na državnem tožilstvu spopadajo z odhodi tožilcev, saj da gre za odgovorno in stresno delo, ob tem pa tožilci ne prejemajo primernega plačila. Kadrovsko pomanjkanje bo po njegovih besedah v prihodnje izziv predvsem zaradi porasta določenih kaznivih dejanj.

Novoimenovani generalni državni tožilec je skoraj vso kariero gradil v državnotožilski organizaciji, sprva kot strokovni sodelavec, pozneje kot pomočnik okrožnega državnega tožilca, nato kot okrožni državni tožilec. Bil je tudi vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru vse do leta 2017, ko je prevzel funkcijo generalnega državnega tožilca.