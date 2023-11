Zadnji dan za prijavo na razpis za to pomembno službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se izreka rok za prijavo na razpis za vodjo generalnega državnega tožilstva, potem ko je v začetku oktobra s tega mesta odstopil Drago Šketa. Za to se je odločil, potem ko so ga policisti zalotili pri vožnji pod vplivom alkohola.

Vodenje vrhovnega državnega tožilstva je prvega novembra začasno prevzela namestnica generalnega državnega tožilca Mirjam Kline, ki naj bi sprva razmišljala tudi o prijavi na razpis za generalnega državnega tožilca, vendar si je, kot je poročal Radio Slovenija, kasneje premislila.

Za zdaj ni znano, koliko interesa je požel razpis, več naj bi izvedeli v sredo, ko bodo po napovedih z ministrstva za pravosodje sporočili, koliko prijav so prejeli.

Generalnega državnega tožilca imenuje državni zbor na obrazložen predlog državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Na to mesto je lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca.

Državnotožilski svet je sredi oktobra na svoji spletni strani objavil, da so zoper Draga Šketo uvedli pobudo za disciplinski postopek. Kot so pojasnili, se pobuda nanaša na njegova ravnanja konec septembra, ko je avtomobil vozil pod vplivom alkohola, ki presega zakonsko mejo dovoljenega.

Šketa je odstop ponudil sam, zanj pa se je odločil, ker je ocenil, da bi njegova dejanja lahko škodila ugledu državnotožilske funkcije in ugledu državnih tožilcev.