Po vetu državnega sveta poslanci danes znova o noveli zakona o tujcih

Novela zakona o tujcih sicer tudi odpravlja ovire pri zaposlovanju tujcev ter omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi, poudarjajo na ministrstvu za notranje zadeve.

Novela določa tudi 18-mesečno prehodno obdobje za začetek uporabe spremenjenih določb za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine in izdaje dovoljenja za stalno prebivanje. Kot nov datum začetka je določen 1. november 2024.

Prav omenjeno prehodno obdobje je ob drugih zakonskih rešitvah, med drugim ukinitvi periodičnega preverjanja pogoja zadostnega preživljanja, sporno tudi za pobudnike veta, ki ga je na novelo zakona v začetku meseca izglasoval DS. Za ponovno potrditev zakona bo tako danes potrebnih 46 glasov poslancev, ob prisotnosti vseh poslancev Svobode in SD se noveli obeta zelena luč. Ob prvem glasovanju so namreč novelo potrdili poslanci Svobode in SD, a so bili trije poslanci ob takratnem glasovanju odsotni. Nasprotovali pa so ji poslanci koalicijske Levice ter opozicijskih SDS in NSi.

Poslanci bodo na današnji seji obravnavali predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca. Na funkcijo ponovno kandidira Drago Šketa, ki je v svoji predstavitvi pred mandatno-volilno komisijo DZ opozoril predvsem na pomanjkljivo kadrovsko sliko državnega tožilstva.

Generalnega državnega tožilca imenuje DZ na obrazložen predlog državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Aktualni mandat se Šketi izteče v začetku maja.