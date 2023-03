To so spremembe glede zaposlovanja tujcev v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog novele prinaša tudi določbo, s katero bi lahko prosilci za azil pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih od pridobitve statusa prosilca za azil. Foto: Ana Kovač

Vlada je na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prinaša poenostavitve pri zaposlovanju tujcev. Pred potrditvijo ga bo v petek obravnaval še Ekonomsko-socialni svet (ESS), nato pa ga bo vlada predvidoma potrjevala na dopisni seji, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

S predlogom novele, za katerega vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku, naj bi med drugim olajšali postopke zaposlovanja tujcev v zdravstvu in socialnih storitvah, s čimer bi naslovili problematiko pomanjkanja delavcev.

Zaposlovanje tujcev v javnem sektorju

Po predlogu bi lahko tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja zamenjal delodajalca, delovno mesto ali pa se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja zavoda za zaposlovanje, pisne odobritve upravne enote pa ne bi več potreboval.

Za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju, se ta zakon ne bi uporabljal, s čimer želi vlada nasloviti pomanjkanje kadrov. Ta težava je posebej pereča na področju zdravstva in socialnih storitev. Ker so postopki na zavodu za zaposlovanje po navedbah vlade zahtevni zaradi ugotavljanja izobrazbe, jezikovnega znanja in usposobljenosti tujcev, zavod po predlogu za zaposlitve v javnem sektorju ne bi podajal soglasij.

Skrajšanje dostopa prosilcev za azil na trg dela

Predlog novele prinaša tudi določbo, s katero bi lahko prosilci za azil pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela uveljavljali že po treh mesecih od pridobitve statusa prosilca za azil. Po veljavnem zakonu imajo prost dostop na trg dela po devetih mesecih.