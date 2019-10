Ustavno sodišče razveljavilo del zakona o tujcih. Sodnik Jaklič spregovoril o pritiskih.

Neuradno je o razveljavitvi v četrtek poročala Mladina, Ustavno sodišče pa je danes to potrdilo. Novelo zakona o tujcih je državni zbor sprejel januarja 2017, veljati pa je začela 4. februarja. Nove določbe so predvidele možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Da so razmere zaostrene, bi sicer ugotovil DZ z absolutno večino in tako aktiviral 10.b člen.

Posebni ukrep iz omenjenega člena predvideva, da policija tujcu, ki ne bo izpolnjeval pogojev za vstop v Slovenijo, ne bo dovolila vstopa v državo, tujca, ki je nezakonito vstopil v državo in se na območju izvajanja ukrepov nahaja nezakonito, pa bo privedla do državne meje in ga napotila v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

Sodnik Jaklič spregovoril o nedopustnih pritiskih ostalih sodnikov

Odločbo je ustavno sodišče sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval le sodnik Klemen Jaklič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnici in sodnika Matej Accetto, Dunja Jadek Pensa, Rajko Knez in Špelca Mežnar so dali pritrdilna ločena mnenja.

Jaklič je pojasnil, da je odklonilno ločeno mnenje zapisal že k prvotni odločitvi v tej zadevi, dne 26. 6. 2019. "Tista odločitev je bila nato kasneje formalno revotirana – svoj glas sem spremenil v glas proti odločbi, ker so me razlogi iz lastnega ločenega mnenja prepričali, da se z večino razhajam do te mere, da odločitvi ne morem pritrditi. Ob ponovnem glasovanju v zadevi sem torej glasoval odklonilno," je zapisal.

Klemen Jaklič Foto: STA Jaklič je 27. septembra odklonilnemu ločenemu mnenju dodal še "Dodatek", v katerem sledi svoji prisegi, da bo ravnal po svoji vesti in kot samostojen, neodvisen sodnik.

V dodatku je zapisal: "Zato želim javnosti sporočiti, da je po moji odločitvi, da glasujem proti in po napisanem odklonilnem ločenem mnenju prišlo do nedopustnih pritiskov name, da bi spremenil vsebino svojega ločenega mnenja, kot tudi do ex post navajanja direktnih neresnic, da bi se nekateri kolegi pred javnostjo oprali kritike iz tega ločenega mnenja. Z javnim obelodanjenjem takega, v demokratični družbi nedopustnega početja s strani nekaterih kolegov, sem primoran zavarovati svojo sodniško neodvisnost. Name se je pritiskalo celo tako, da se mi je izven formalnih zasedanj sodišča kazalo različne vsebinske dele iz ločenega mnenja – moja temeljito in iskreno argumentirana stališča ter zaznave – ter sugeriralo, naj jih spremenim! Sugestije o kakršnemkoli spreminjanju vsebine ločenega mnenja sem najostreje zavrnil, saj gre v njej za resnične in temeljito argumentirane, četudi za večinsko stališče neugodne, zaključke in razkritja. Če bo za zavarovanje moje sodniške neodvisnosti, za kar sem pred državljani dal svojo prisego, potrebno, bom o podrobnostih tega dela pritiskov še javno spregovoril. Ko sem pritiske po spreminjanju vsebine ločenega mnenja v bran svoje sodniške neodvisnosti zavrnil, pa se neprimernosti niso končale. Kasneje, ko smo o tej zadevi ponovno formalno odločili (zgoraj omenjena revotacija), je sodnik Accetto poskušal očitke iz mojega ločenega mnenja relativizirati z napovedjo, da bo v svojem ločenem mnenju, ki ga bo šele pisal, polemiziral z navedbo iz mojega ločenega mnenja," je še zapisal sodnik Jaklič.