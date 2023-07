Po novem tudi kadrovske štipendije na področju socialnega varstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novela zakona bo omogočila pridobitev novega kadra na centrih za socialno delo, pa tudi usposabljanje za socialne delavce na najtežjih področjih, kot je denimo nasilje v družini, pričakujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Poleg tega novela predstavlja podlago za izvajanje ukrepov, financiranih iz evropskih sredstev. To so socialna aktivacija za približevanje trgu dela, posodobitev sistema socialnega varstva, okrepljena mreža večnamenskih romskih centrov, programi socialnega vključevanja, vzpostavitev večgeneracijskih centrov, zagotovitev bivalnih enot za začasno bivanje ranljivih skupin in zagotavljanje hrane najbolj ogroženim.

Varstveno-delovni centri bodo lahko v skladu z novelo znova izvajali institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb, kot je že veljalo pred zakonom o dolgotrajni oskrbi, sprejetem v času prejšnje vlade.

Namesto družinskega pomočnika uvaja oskrbovalca

Nenazadnje novela črta poglavje o družinskem pomočniku. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel v tem mesecu, namreč namesto družinskega pomočnika s 1. januarjem 2024 uvaja pravico do oskrbovalca družinskega člana. Del novele zakona o socialnem varstvu, ki iz zakona briše ureditev družinskega pomočnika, bo začel veljati 1. januarja 2024.