Medicinskim sestram in oskrbovalcem naj bi dvignili plače

Medicinske sestre v intenzivnih enotah naj bi dobile šest plačnih razredov višjo plačo, medtem ko bodo medicinske sestre, bolničarji in socialni oskrbovalci v domovih za starejše dobili do štiri plačne razrede več. Foto: Getty Images

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so sporočili, da so z vlado dosegli dogovor. Po poročanju nekaterih medijev je vlada pristala na dvig plač za med štirimi in 24 odstotki. Kot so zapisali sindikati, naj bi dogovor vlada obravnavala popoldne, podpis pa bo sledil predvidoma v naslednjem tednu.

Sindikati so v skupnem sporočilu pojasnili, da so pogajanja, ki so se začela v sredini avgusta, primarno potekala zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov.

Ocenili so, da dogovor pomeni korak v smeri reševanja kadrovske problematike v zdravstvu in socialnem varstvu, vsebina dogovorjenega pa se bo v praksi uveljavila na način, "ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami".

Dvig plače od 4 do 24 odstotkov

Podrobnosti dogovora niso razkrili. Po poročanju spletnega Večer in Radia Slovenija so se dogovorili o dvigu plač za med štiri in 24 odstotki. Medicinske sestre v intenzivnih enotah naj bi dobile šest plačnih razredov višjo plačo, medtem ko bodo medicinske sestre, bolničarji in socialni oskrbovalci v domovih za starejše po navedbah Večera dobili do štiri plačne razrede več, pri čemer en plačni razred pomeni štiri odstotke višjo plačo.

Prihodnji teden naj bi po navedbah sindikatov predvidoma poleg predloga dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj podpisali tudi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Pogajanja o uvrstitvi ostalih delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva pa se bodo v skladu z dogovorom nadaljevala 15. januarja 2022, so še napovedali v sindikatih.