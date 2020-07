Pričevanje socialne delavke: Ne zmoremo več, jokamo, doživljamo osebne stiske

V bežigrajski enoti ljubljanskega centra za socialno delo naj bi v zadnjem času odšlo več zaposlenih, številni pa naj bi bili pod psihičnim pritiskom. Na CSD priznavajo, da so nekateri zaposleni res v stiski, in jim bodo nudili pomoč. Navedbe o prepozno rešenih odločbah, zaradi katerih naj bi nekateri prosilci ostali brez pomoči, pa tako na pristojnem ministrstvu kot na ljubljanskem CSD zavračajo.

Na razmere v bežigrajski enoti ljubljanskega centra za socialno delo je v objavi na družbenem omrežju Facebook opozoril eden od uporabnikov. V telefonskem pogovoru naj bi mu zaposlena v enoti dejala, da so v obdobju 14 dni odšle že štiri socialne delavke, ki ne zdržijo psihičnega pritiska.

"Ne zmoremo več, jokamo, doživljamo osebne stiske"

"Sistem CSD-jev je totalno sesut. Ne zmoremo več, jokamo, doživljamo osebne stiske, živčne zlome, ker ljudem, družinam, ki nujno potrebujejo denar, ne moremo zagotoviti odločb v zakonsko predpisanem roku 60 dni," izpoved zaposlene opisuje uporabnik. Kot nadaljuje, ljudi ni dovolj, novih pa ne smejo zaposlovati. Zaposlena naj bi prav tako povedala, da so se obrnili tudi na ministrstvo, a jih nihče ne sliši.

Csd Bežigrad danes: Želel sem osebno govoriti s svojo svetovalko, ker jo po mesecu dni klicanja nisem nikakor dobil na... Posted by Jost Cerne on Monday, 27 July 2020

Zaposleni v stiski bodo ponudili pomoč

Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Ljubljana, pod okrilje katerega spada tudi enota Bežigrad, je v odzivu dejala, da bodo glede na vsebino objave na enoti preverili možnosti nudenja pomoči konkretni osebi, ki naj bi uporabniku izrazila stisko.

V zadnjem letu več fluktuacije pri zaposlenih

Navedbe o kadrovski podhranjenosti je komentirala z besedami, da za vsako prazno delovno mesto takoj objavijo razpis in zaposlujejo nove sodelavce. Dodatnih delovnih mest ne morejo ustvarjati zunaj okvirov pogodbe o financiranju.

Direktorica pravi, da je bilo v zadnjem letu na enoti Bežigrad več fluktuacije in na centru spremljajo razloge za prekinitev delovnega razmerja. "Sodelavci so v zadnjem letu odšli zaradi upokojitve, lažjega usklajevanja družinskega življenja oziroma oddaljenosti od kraja bivanja in želje po menjavi delovnega mesta."

Osojnikova meni, da odhodi zagotovo vplivajo tudi na poslabšanje delovnega vzdušja in večjo obremenjenost. "Stiske zaposlenih naslavljamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Zaposleni so vključeni v supervizijo, izobraževanja in druge oblike strokovne pomoči, ki jim pomagajo krepiti strokovni in človeški pristop do uporabnikov. K vsem težavam, s katerimi se srečujemo na centru, pristopamo sistematično in premišljeno ter neprestano iščemo rešitve, ki bodo v korist tako zaposlenih kot uporabnikov," dodaja.

Na CSD so ministrstvu priznali, da so nekateri zaposleni v stiski

Z vprašanji smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovorili so nam, da se zavedajo, da se v času, ko se v družbi, predvsem zaradi krize covid-19, stiska, tako socialno-ekonomska kot tudi psihična, med ljudmi povečuje, tudi pritisk in obremenitev delavk in delavcev na centrih za socialno delo kot tudi drugih zaposlenih v sistemu socialnega varstva.

Na pristojnem ministrstvu odgovarjajo, da iz informativnega sistema centrov za socialno delo izhaja, da so podatki o odstotkih rešenih vlog na vseh CSD zelo dobri. Foto: STA

Ministrstvo je za pojasnilo objave na Facebooku prosilo direktorico CSD Ljubljana, ki pa jim je dejala, da stisko, ki se je res pojavila pri nekaterih zaposlenih na CSD Ljubljana Bežigrad, aktivno rešujejo. Tudi nadomeščanje kadrov sproti teče, so dodali.

Zamude z odločbami? Ministrstvo: Vloge so rešene v zakonskem roku.

Zaposlena v enoti je uporabniku po telefonu tudi potožila, da družinam, ki nujno potrebujejo denar, odločb v zakonsko predpisanem roku 60 dni ne morejo zagotoviti, zato družine mesec ali dva ostajajo "brez enega evra".

Na pristojnem ministrstvu odgovarjajo, da iz informativnega sistema centrov za socialno delo izhaja, da so podatki o odstotkih rešenih vlog na vseh CSD zelo dobri. "Vloge centri rešujejo v zakonskem roku, kar je razvidno iz spodnje tabele. Vloge iz aprila, maja in tudi junija so večinoma rešene (nekaj odstotkov je vedno vlog, ki čakajo na dopolnitev, ali je kak drug razlog, da CSD ne more odločiti); tudi v juliju je že rešena več kot polovica prejetih vlog."

vsi CSD število vseh vlog skupaj % vseh rešenih vlog april 20 40.187 99 maj 20 44.444 97,5 junij 20 45.106 93,5 julij 20 28.112 56,5

Na Centru za socialno delo Ljubljana odgovarjajo, da redno spremljajo reševanje vlog in od marca, ko se je začela epidemija, opažajo porast vlog. Zaradi spremenjenega načina vlaganja vlog, ki so se z začetkom epidemije namesto osebno na centru oddajale v elektronski obliki in prek pošte, so vloge v večjem delu kot v preteklosti nepopolne. Bodisi niso pravilno izpolnjene bodisi je za pravilno odločitev treba pridobiti še dodatna dokazila, dodaja direktorica.

Več klicev in elektronske pošte v času epidemije

Osojnikova pojasnjuje, da se je zaradi izgub zaposlitve in prenehanja prejemanja posameznih vrst dohodkov povečalo število vlog (sporočenih sprememb), o katerih je treba odločiti. Od začetka epidemije na CSD Ljubljana opažajo za okoli 40 odstotkov več telefonskih klicev in 30 odstotkov več elektronskih sporočil uporabnikov. "Uporabniki se odločajo za telefonski kontakt in kontakt prek elektronske pošte s centrom za socialno delo zaradi reguliranega dostopa do storitev centra (predhodno se je na razgovor treba naročiti oziroma počakati, da lahko vstopajo posamično in ob primerni varnostni razdalji), ali ker se zaradi osebnih okoliščin v katerih se nahajajo, ne želijo izpostavljati možnosti okužbe."

Ocenjujejo, da je bil njihov odziv dober

Dodajajo še, da se je v obdobju od začetka epidemije za okoli 35 odstotkov povečalo število vlog za izredne denarne pomoči. "Število vlog za redne denarne pomoči se je povečalo za štiri odstotke na račun uporabnikov, ki do zdaj niso uveljavljali pravice do denarne socialne pomoči. Iz statistike izhaja, da smo v aprilu, maju in juniju prejeli 22.540 vlog in imamo rešenih 98 odstotkov vlog za april, 94 odstotkov za maj in 88 odstotkov vlog za junij. Za julij smo rešili že več kot 50 odstotkov vlog. Nekaj odločb čaka na izdajo zaradi pozivov k dopolnitvi in čakanja na dopolnitve vlagateljev," opisuje stanje.

Kot ocenjujejo, so se na povečano število potreb uporabnikov in povečano število vlog dobro odzvali, čeprav so bili na centrih uvedeni strogi preventivni ukrepi za zajezitev epidemije, katerih posledica je bila tudi, da vsi strokovni delavci niso bili na delu, saj so morali zagotavljati varne delovne razmere.