Po kraji streliva v Nemčiji za vpletena vojaka ne bo hujših posledic

Iz sindikata so danes sporočili, da je disciplinski organ odločitev sprejel v torek. Poudarili so, da so bili še pred uvedbo postopka prepričani, da "ni storil ničesar narobe, ker je spoštoval in v celoti izvrševal vse prejete ukaze". Ob tem so še pozvali Generalštab Slovenske vojske, naj se opraviči vojaku.

Postopek naj bi se zaključil brez hujših posledic za vojaka

V generalštabu sporočila sindikata niso hoteli komentirati, ker disciplinski postopek še ni pravnomočno zaključen. Kako naj bi se zaključil disciplinski postopek zoper drugega vojaka, ni znano, po neuradnih informacijah pa naj bi se tudi ta postopek razpletel ugodno za vojaka in brez hujših posledic za njegovo službo.

Po incidentu, ki se je zgodil 3. oktobra lani, so sicer v generalštabu ocenili, da je do kraje streliva v Nemčiji prišlo predvsem zaradi neustreznega varovanja tovornjaka in tudi zaradi pomanjkljivosti v ukazih. Menili so, da do tega dogodka ne bi smelo priti.

Vojakoma strelivo ukradli v Nemčiji

Kraja se je zgodila med prevozom deset tisoč kosov streliva, medicinske opreme in hrane na letališče nemške vojske v Leipzigu, od koder naj bi ta tovor prepeljali pripadnikom kontingenta Slovenske vojske v Maliju.

Prevoz sta s tovornjakom Slovenske vojske s ponjavo izvajala dva vojaka, in ker sta prišla do cilja že dan prej, sta prenočila v hotelu, zjutraj pa naj bi potem tovor predala nemški vojski. Tovornjak je bil medtem parkiran na parkirišču, kjer pa je nekdo prerezal ponjavo in odnesel zaboj z dva tisoč naboji.