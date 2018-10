V Nemčiji Slovenski vojski ukradli del tovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji so danes ukradli del tovora s tovornega vozila Slovenske vojske, ki je na letališče v Leipzigu peljalo opremo in strelivo za pripadnike kontingenta Slovenske vojske v Maliju.

Po prvih podatkih je bilo ukradenih približno tisoč kosov streliva kalibra 5,56 mm in tisoč kosov streliva kalibra 9 mm, so sporočili iz Slovenske vojske. Dodali so, da dogodek preiskujejo pooblaščeni nemški organi.

Kot nam je pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez več podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo razkriti. Vrednost ukradenega streliva v dveh škatlah znaša nekaj sto evrov. Nabavna vrednost za tisoč pištolskih nabojev znaša okoli 100 evrov, za tisoč puškinih nabojev pa okoli 150 evrov, je pojasnil.

Slovenska vojska sodeluje v misiji EU za usposabljanje oboroženih sil Malija (EUTM Mali) od 6. februarja 2013. Takrat je v misijo napotila do štiri pripadnike Slovenske vojske z možnostjo rotacij. Prvi pripadnik Slovenske vojske je bil na misijo napoten 19. marca 2013. Trenutno je tam pet pripadnikov Slovenske vojske.