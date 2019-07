Po iztirjenju vlaka: promet teče brez posebnosti

Tovorni promet na progi Divača-Koper se po torkovem iztirjenju vlaka v predoru pri Hrastovljah normalizira. Kot so pojasnili na SŽ, promet teče brez posebnosti. Teh ne zaznavajo niti v Luki Koper, kjer nameravajo zaostanke predvidoma odpraviti v približno dveh tednih. Iz Arsa so medtem sporočili, da voda v zaledju izvira Rižane ni onesnažena.

Vlakovne kompozicije, ki so zaradi nesreče obstale v Kopru, so že med vikendom zapustile Koper. Vlakovni promet poteka normalno, prav tako ni nobene posebnosti pri delu v pristanišču, so pojasnili v Luki Koper.

Na SŽ medtem izvajajo monitoring proge, posebnosti pa ne zaznavajo. Škoda, ki je nastala zaradi iztirjenja, je še vedno ocenjena na med 1,5 in dva milijona evrov, prav tako nespremenjena ostaja ocena izlitega kerozina. Iz vagonov naj bi ga izteklo okoli 10 tisoč litrov. Najnovejše analize zemljine po podatkih SŽ še niso znane.

Razlitje razkrilo ranljivost vodnih virov

Iztirjenje vlaka pri Hrastovljah in razlitje kerozina je sicer poleg ohromitve železniškega prometa iz koprskega pristanišča razkrilo ranljivost vodnih virov v Sloveniji. Zaradi izlitja kerozina bi bilo namreč lahko ogroženo vodno zajetje Rižane. V Rižanskem vodovodu, ki Obalo in njeno zaledje oskrbuje s pitno vodo, sicer ves čas analizirajo vzorce vode.

Z Agencije RS za okolje (Arso) so sporočili, da najnovejši rezultati kažejo, da onesnaženje ni doseglo nobenega od vodnjakov in ne izvira. Po nesreči vlaka in izlitju kerozina v podtalje izvajajo izredni monitoring izvira Rižane in štirih vodnjakov v zaledju izvira. Na izviru Rižane se meritve izvajajo trikrat dnevno, v vodnjakih pa enkrat dnevno.

V torek sestanek

Meritev indeksa mineralnih olj, ki je indikativni parameter za kerozin, je bila v izviru Rižane pod mejo določljivosti, enako velja tudi za vse nedeljske meritve v vodnjakih, so sporočili z Arsa.

Z ministrstva za okolje so medtem sporočili, da je okoljski inšpektorat od petka do nedelje nadziral ravnanje z odpadnim izkopnim materialom, ki zdaj v vagonih čaka na odvoz.

Na temo sanacije razmer zaradi železniške nesreče se bo v torek sestal tudi svet ustanoviteljic Rižanskega vodovoda Koper. Srečanja se bodo udeležili vsi štirje župani istrskih občin, ki naj bi se sestali tudi z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem.