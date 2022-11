Po enomesečnem remontu Krška nuklearka znova v pogonu

Izvedli so obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter več sto nadzornih testiranj.

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po nekaj več kot enomesečnem remontu v ponedeljek zvečer znova pognali in priključili na elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo njeno moč postopno zviševali, so v Neku danes potrdili za STA. Krško nuklearko prihodnji remont po novem 18-mesečnem gorivnem ciklu čaka spomladi 2024.

Kot so sporočili iz Neka, so med rednim remontom 56 gorivnih elementov od 121 zamenjali s svežimi, nova sredica pa bo kot vir energije zadostovala za prihodnje poldrugo leto oz. do naslednjega rednega remonta.

Opravili so 14 posodobitev

Opravili so tudi 14 tehnoloških posodobitev, s katerimi bodo zagotovili zanesljivo dolgoročno obratovanje in tudi povečanje moči. Nova visokotlačna turbina bo predvidoma prispevala deset megavatov moči oz. 90 gigavatnih ur večjo proizvodnjo električne energije letno.

Nek bo s to zamenjavo dosegel največjo mogočo moč, ki jo lahko dosežejo jedrske elektrarne z dvema uparjalnikoma. Sicer pa je pri tej kompleksni posodobitvi prišlo do časovnega zamika, ker je zunanji izvajalec Siemens za izvedbo projekta oz. pripravo turbine in njenih podsistemov za obratovanje potreboval več časa, kot je načrtoval, so pojasnili.

To je zadnji remont v prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi

Nekov novi 33. gorivni cikel bo trajal do pomladi 2024. Nek pa je tudi v preteklem ciklu, ki se je končal z začetkom remonta 1. oktobra, dokazal svojo izjemno zanesljivost, ko je neprekinjeno obratoval 513 dni ter zagotavljal stabilno oskrbo Slovenije in Hrvaške, so še zapisali v Neku.

V krški nuklearki, ki so jo po njenem 32. gorivnem ciklu in omenjenih 513 dneh neprekinjenega delovanja v noči na 1. oktober zaustavili in izklopili iz omrežja, so sicer sprva načrtovali 32-dnevni remont. To je hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, nuklearka pa bo zanj odštela od 90 do 100 milijonov evrov lastnega denarja.

Redni remont je sicer z več kot 4.000 posegi obsegal tri osnovne sklope: menjavo skoraj polovice jedrskega goriva, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbeno-posodobitvena dela, je ob začetku remonta navedel predsednik uprave Neka Stane Rožman.