Po dolgem času se bosta srečala predsednica Pirc Musar in premier Golob

Pirc Musar in Golob sta sicer na srečanju januarja lani napovedala, da se bosta sestajala vsak mesec, pri tem pa poudarila, da je pomembno, da imata odkrit in reden dialog. Kljub tej napovedi sta se v slabih dveh letih sestala le okoli desetkrat, zadnjič marca letos, poroča portal N1, ki piše tudi, da Pirc Musar doslej ni odpovedala nobenega srečanja z Golobom.

Začelo se je s Tatjano Bobnar

Odnosi med premierjem Golobom in predsednico Pirc Musar so se najbolj ohladili, ko je predsednica države v nasprotju z Golobovo voljo marca lani kot svetovalko v svojem uradu zaposlila nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.

Med predsednico republike in premierjem se je zaiskrilo tudi zaradi vladnega imenovanja Samuela Žbogarja za vodjo slovenske posebne misije za članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov, nasproti sta si stala tudi v primeru, ko je skupina deklet protestno podirala zastavice nasprotnikov pravice do splava in posledično pripeljala do prekinitve sodelovanja Pirc Musar z aktivistko Saro Štiglic.

Gibanje Svoboda so razjezile tudi predsedničine besede med obiskom na Tržaškem, kjer je dejala, da je domovina tamkajšnjih zamejcev Italija, Pirc Musar pa je bila kritična do policijskega posredovanja pri odprtju centra Rog. Večkrat je izrazila tudi nezadovoljstvo zaradi vladnega neuresničevanja napovedi o reformah in neizpolnjevanja obljub.

Ob robu blejskega strateškega foruma septembra letos je bila Pirc Musar nezadovoljna z odločitvijo vlade, ki je v goste povabila nekdanjo izraelsko ministrico Cipi Livni, prav tako ji ni odgovarjala kandidatura Tomaža Vesela za evropskega komisarja. Po njenem bi morala Slovenija že od začetka slediti želji predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki si je prizadevala za žensko kvoto v Evropski komisiji.

Na nasprotnih bregovih sta se znašla tudi pretekli teden pri izbiri novega guvernerja banke Slovenije. Predsednica je državnemu zboru za novega guvernerja Banke Slovenije predlagala nekdanjega premierja Antona Ropa, medtem ko vladne stranke že dalj časa podpirajo sedanjo državno sekretarko na finančnem ministrstvu Sašo Jazbec, so primere izpostavili na N1.

Pika na i vabilo ŠI Džinpingu

Pika na i že tako zaostrenemu odnosu pa je bilo še vabilo predsednice Nataše Pirc Musar kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu. V Golobovem kabinetu so namreč izpostavili, da o vabilu niso bili predhodno obveščeni oziroma da to ni bilo usklajevano z vlado, brez katere zunanje politike ni mogoče izvajati.

Prav tako so v kabinetu predsednika vlade prejšnji teden izpostavili, da niso bili obveščeni o vabilu, ki ga je Nataša Pirc Musar v četrtek poslala alžirskemu predsedniku Abdelmadjidu Tebbouneju. Tega je sicer na obisk v Slovenijo spomladi letos neuradno povabil že premier Golob, še piše N1.

Državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk je v sredo dejal, da se zunanja politika, med drugim vabila tujim državnikom, uresničuje v dogovoru med državnim zborom, vlado, predsednico republike in zunanjim ministrstvom, pri čemer je zunanje ministrstvo koordinator za aktivnosti, kot je pošiljanje vabil.

V uradu predsednice pa so poudarili, da je zakonodaja v primeru sodelovanja med nosilci oblasti na področju zunanje politike jasna. "Vlada nima nikakršne pristojnosti, da bi predsednici republike lahko zavračala oziroma potrjevala njene načrtovane obiske v tujini ali vabljenje voditeljev tujih držav v Slovenijo," so zapisali.

Dodali so, da nikjer ni določeno, da bi predsednica republike potrebovala soglasje kateregakoli državnega organa, saj bi takšna razlaga pomenila nedopusten poseg v pristojnosti suverenega šefa države. V uradu predsednice so še zatrdili, da je bilo zunanje ministrstvo z vabilom seznanjeno in ga je tudi posredovalo naslovniku.