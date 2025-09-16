Umrl je Robert Redford

Umrl je hollywoodski igralec in režiser Robert Redford, obraz večnih filmov, kot so Butch Cassidy in Sundance Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid), Želo (The Sting), Veliki Gatsby (The Great Gatsby) in Vsi predsednikovi možje (All the President's Men).

Foto: Guliverimage Charles Robert Redford ml. se je rodil 18. avgusta 1936 v Santa Monici v Kaliforniji staršem britanskega in irskega porekla. Mama je umrla, ko je končal srednjo šolo, z očetom pa ni bil nikoli v dobrih odnosih. Pozneje je študiral slikarstvo in umetnostno zgodovino v Firencah in Parizu, v New Yorku pa se je vpisal na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvi večji filmski uspeh je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku, leto pozneje pa je svetovno slavo dosegel v filmu Butch Cassidy in Sundance Kid.

Devetinosemdesetletni Redford je umrl na svojem domu v Sundancu v ameriški zvezni državi Utah, "v kraju, ki ga je imel rad, in obkrožen z ljudmi, ki jih je imel rad", je sporočila njegova predstavnica za medije. Umrl naj bi v spanju, natančnega vzroka smrti niso navedli.

Film Butch Cassidy in Sundance Kid (1968), v katerem je zaigral ob Paulu Newmanu, ga je izstrelil med zvezde. Foto: Guliverimage

Robert Redford je bil eden najprepoznavnejših zvezdnikov ameriških filmov konec 60. in v 70. letih, a ni ostal le pri igralstvu. Pozneje je postal priznan filmski ustvarjalec, za svoj režijski prvenec Navadni ljudje (Ordinary People) iz leta 1980 je dobil oskarja za najboljšo režijo, kot ustanovitelj filmskega festivala Sundance pa je nedvomno zaslužen za preporod ameriškega neodvisnega filma.

"Videl sem zgodbe, ki niso dobile priložnosti, da bi bile povedane, in pomislil: 'Morda pa lahko svojo energijo vložim v to, da dam priložnost tem ljudem,'" je pred časom povedal o festivalu Sundance, ki se posveča manj komercialnim filmom in daje priložnost novim ustvarjalcem.

Na snemanju filma Navadni ljudje, ki mu je prinesel oskarja za najboljšo režijo. Foto: Guliverimage

V svoji karieri je osvojil dva oskarja, ob omenjenem režiserskem še častnega, ki so mu ga podelili leta 2002, in tri zlate globuse, vključno s častnim.

Leta 1996 mu je ameriški predsednik Bill Clinton podelil nacionalno umetniško odlikovanje, 20 let pozneje pa mu je Barack Obama pripel še predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno državno odlikovanje v ZDA.

Leta 2016 na podelitvi predsedniške medalje svobode Foto: Guliverimage

Od leta 2009 je bil poročen s Sibylle Szaggars, v prvem zakonu z Lolo van Wagenen pa so se mu rodili štirje otroci, hčerki Shauna in Amy, sin Scott, ki je umrl kot dojenček, ter James, ki je za rakom umrl leta 2020.