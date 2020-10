Robertu Redfordu je umrl sin

James Redford, sin legendarnega igralca in režiserja Roberta Redforda, je pri 58 letih umrl za posledicami raka, je sporočila njegova žena Kylie.

James je v karieri šel po stopinjah svojega slavnega očeta, ukvarjal se je s filmsko in TV-produkcijo, pri čemer se je posvetil predvsem ustvarjanju dokumentarcev. Z danes 84-letnim očetom je ustanovil The Redford Center, produkcijsko hišo, specializirano za dokumentarne filme in druge vsebine o okoljski in podnebni problematiki.

James je bil eden od štirih otrok, dveh sinov in dveh hčerk, ki so se Robertu Redfordu rodili v zakonu s prvo ženo Lolo Van Wagenen. Prvega sina Scotta sta tragično izgubila zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka oziroma "smrti v zibki", ko je imel le dva meseca.