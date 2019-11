Vrhunski triler z Robertom Redfordom in Bradom Pittom

V nedeljo, 24. novembra, bo ob 20. uri na sporedu triler Vohunske spletke (Spy Game), v katerem mora skoraj upokojeni agent Cie za hrbtom agencije rešiti svojega nekdanjega varovanca, ki so ga zajele kitajske oblasti in mu grozijo z usmrtitvijo ...

Piše se leto 1991. Veteran Cie Nathan Muir (Robert Redford) ima le še en dan do upokojitve, ko izve, da je njegov varovanec Tom "Skavt" Bishop (Brad Pitt) zabredel v hude težave. Ker se je akcije lotil na svojo roko in so ga pri tem v tujini ujeli, je obtožen vohunstva in čez 24 ur ga čaka usmrtitev. Cia se boji mednarodnega incidenta, zato se odloči, da ga ne bo poskusila rešiti. Ker je vodstvo Cie prevzela mlajša generacija, se mora Muir, ki je agent stare šole in zato ni več "posvečen" v zaupne informacije, domisliti, kako bi pretental organizacijo, ki ji je tako zvesto služil dolga leta, in rešil mladega agenta.

Muir je Bishopa našel v Vietnamu in ga izuril za delo v Cii, a zdaj že nekaj let nimata stikov, ker je med njima prišlo do spora. Skozi vrsto prizorov, v katerih se Muir spominja njune skupne zgodovine, počasi sestavljamo koščke slike in spoznavamo, kakšen je bil njun odnos ...

Film je zgodba o prijateljstvu in reševanju, o mentorju in njegovem varovancu, o igri mačke z mišjo, ki se dogaja na različnih koncih sveta v različnih časovnih obdobjih, od vietnamske vojne do konca hladne vojne.

Vohunske spletke je režiral Tony Scott (Zadnji skavt, Škrlatna plima, Dnevi grmenja), poleg oskarjevca Redforda in Pitta pa v njem igrajo tudi Catherine McCormack, Stephen Dillane in Charlotte Rampling. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,1.

Vohunske spletke (Spy Game) bodo na Planetu v nedeljo, 24. novembra, ob 20. uri.



Ob 23. uri pa bo na sporedu še akcijski film Sprehod med nagrobniki (A Walk Among the Tombstones) z Liamom Neesonom.

