Tak je občutek, ko se avto obrne na streho #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom, v kateri svoje vozniške sposobnosti pilijo pevec Aleksander Mežek, igralka in pevka Maša Tiselj in komik Dino Kapetanović, je kandidate čakal zelo zanimiv izziv. Preizkusili so se na napravi, ki simulira preobračanje avtomobila.

Med učenjem varne vožnje v oddaji Znani prvič za volanom kandidate poleg običajnih ur vožnje ponavadi čakajo tudi izzivi, na katerih se spoznajo z različnimi nepredvidljivimi dogodki v prometu. V prejšnji oddaji so spoznali hidravlično ploščo, ki poskrbi, da voznik izgubi oblast nad vozilom, tokrat pa so šli v simulator preobračanja z avtomobilom, kjer so med drugim spoznali, kako pomembna je pravilna raba varnostnega pasu.

Učitelji vožnje pa so jim nalogo še otežili. Najprej so med obračanjem v simulatorju morali narisati inštruktorja Zorana, v drugem izzivu pa so morali v kozarcu zadržati čim več sladkorja. Najbolje se je odrezal Dino, drugi je bil Aleksander, zadnja pa Maša, ki je iz kozarca stresla ves sladkor. Drugi izziv s sladkorjem si lahko ogledate v zgornjem videu.

Ponovitev oddaje Znani prvič za volanom si na Planetu lahko ogledate v petek po večernem filmu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.