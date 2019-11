Igralka na smrt prestrašila svojega učitelja vožnje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Znani prvič za volanom smo spoznali novo trojico kandidatov. Glasbenik Aleksander Mežek, igralka in pevka Maša Tiselj ter komik Dino Kapetanović so prvi dan opravili tudi prvi poseben izziv, ki je enega od učiteljev vožnje pošteno prestrašil.

Na prvem izzivu sta Aleksandra, Mašo in Dina čakala slalom in vožnja čez hidravlično ploščo, kjer se zgodi zanašanje vozila. Z izzivom se je prvi spoprijel legendarni pevec, ki je z izzivom po pričakovanjih opravil najbolje od vseh, saj ima že več kot 50 let vozniških izkušenj.

Za najbolj zabaven trenutek na izzivu pa je poskrbela edina ženska predstavnica, ki je svojega mentorja z manevrom na hidravlični plošči pošteno prestrašila, sama pa se je med tem zelo zabavala. Na koncu je zasedla drugo mesto. Najslabše se je odrezal komik, ki pa je bil prepričan, da je bila za poraz kriva zarota proti njemu. Več videu.

