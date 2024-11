Kratek stik z vlado: Pirc Musar poslala vabilo brez posveta

Vabilo kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu na obisk v Slovenijo je skladno s politiko vlade, predsednica pa zanj ni potrebovala soglasja vlade, so danes pojasnili v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Vabilo Xiju naj bi zmotilo kabinet premierja, na zunanjem ministrstvu pa so potrdili, da so ga posredovali naslovniku.

Da je Pirc Musar Xija na obisk v Slovenijo povabila brez posvetovanja z drugimi odločevalci slovenske zunanje politike, je prvi poročal Požareport, po pisanju portala N1 pa je bilo zaradi tega v vladnih vrstah precej hude krvi.

Državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk je v sredo dejal, da se zunanja politika, med drugim vabila tujim državnikom, uresničuje v dogovoru med državnim zborom, vlado, predsednico republike in zunanjim ministrstvom, pri čemer je zunanje ministrstvo koordinator za aktivnosti, kot je pošiljanje vabil.

Urad predsednice: Vlada nima pristojnosti

V uradu predsednice so danes poudarili, da je zakonodaja v primeru sodelovanja med nosilci oblasti na področju zunanje politike jasna. "Vlada nima nikakršne pristojnosti, da bi predsednici republike lahko zavračala oziroma potrjevala njene načrtovane obiske v tujini ali vabljenje voditeljev tujih držav v Slovenijo," so zapisali.

Dodali so, da nikjer ni določeno, da bi predsednica republike potrebovala soglasje kateregakoli državnega organa, saj bi takšna razlaga pomenila nedopusten poseg v pristojnosti suverenega šefa države.

V uradu predsednice so še zatrdili, da je bilo zunanje ministrstvo z vabilom seznanjeno in ga je tudi posredovalo naslovniku.

Kitajska je edina država stalna članica Varnostnega sveta ZN, katere predsednik še ni bil na obisku v Sloveniji kot samostojni državi. Foto: Reuters

Da so 25. oktobra 2024 prejeli pismo predsednice kitajskemu predsedniku in mu ga posredovali, so danes STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Dodali so, da sodelovanje s predsednico republike poteka v skladu z relevantno zakonodajo in prakso.

V uradu predsednice sicer poudarjajo, da vabilo sledi veljavni slovenski zunanjepolitični strategiji in je nadaljevanje politike aktivnega sodelovanja s Kitajsko, ki jo vlada močno spodbuja in pri čemer jo podpirajo. To dokazuje dejstvo, da so oziroma bodo v manj kot enem letu Kitajsko z močnimi delegacijami obiskali kar štirje ministri, so dodali.

Spomnili so še, da je Kitajska edina država stalna članica Varnostnega sveta ZN, katere predsednik še ni bil na obisku v Sloveniji kot samostojni državi.