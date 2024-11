21,6 odstotka volilnih upravičencev (oktobra 22,4) bi svoj glas namenilo stranki SDS Janeza Janše, ki že 13 mesecev ostaja vodilna na lestvici. Z 41,9 na 38,6 odstotka se je zmanjšal delež tistih, ki stranke zagotovo ne bi volili. Stranke Gibanje Svoboda medtem zagotovo ne bi volilo skoraj 26 odstotkov vprašanih.

Na tretjem je s šestimi odstotki stranka SD, sledi Levica s petodstotno podporo, kar je 1,4 odstotne točke več kot pred mesecem dni. Levica je tudi edina parlamentarna stranka, ki je izboljšala svoj rezultat. Za dobre pol odstotne točke zaostaja NSi. Sledi stranka Vesna, ki za NSi enako zaostaja za dobre pol odstotne točke, ta pa je za pol odstotne točke pred SLS.

Povečal se je delež neopredeljenih in presegel 30 odstotkov. Več kot četrtina vprašanih ne ve, za katero stranko bi glasovala, skoraj šest odstotkov anketirancev pa ne bi oddalo svojega glasu.

Tudi ocena vlade je padla z oktobrskih 2,48 na 2,26 odstotka. Skoraj 58 odstotkov vprašanih je delo vlade ocenilo kot negativno, pozitivno pa nekaj manj kot 15 odstotkov.

Golob na zadnjem mestu, Janši višja ocena

Na lestvici najbolj priljubljenih politikov so vprašani vsem, razen prvaku SDS Janezu Janši, namenili nižjo oceno. Najnižjo pa so namenili predsedniku GS in premierju Robertu Golobu, ki je pristal na koncu lestvice. Predzadnji je obrambni minister Borut Sajovic, ki je doživel največji padec, in sicer za sedem mest.

Še naprej na vrhu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji minister za gospodarstvo in predsednik SD Matjaž Han, na tretjem mestu je evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Za prvo trojico se je uvrstil zdaj neodvisni poslanec Anže Logar. Na petem mestu že tri mesece zapored ostaja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Javnomnenjsko raziskavo je za časnik Delo med 4. in 7. novembrom izvedla agencija Mediana. V anketi je sodelovalo 722 oseb.