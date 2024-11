Golob: Boštjančič naloge dobro opravlja, interpelacija bo priložnost za predstavitev dosežkov

Minister za finance Klemen Boštjančič uživa polno zaupanje premierja Roberta Goloba, saj svoje naloge dobro opravlja, so za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade. Interpelacija, ki jo je zoper ministra vložila SDS, bo tako po navedbah Goloba priložnost, da minister predstavi dosežke zadnjih dveh let.

Poslanska skupina SDS je namreč v torek vložila interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za finance Boštjančiča. Med drugim mu očitajo nevestno delo v službi, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. Menijo tudi, da je izgubil kredibilnost in zaupanje, zato predlagajo njegovo razrešitev z ministrske funkcije.

Golob: Boštjančičeve dosežke priznavajo tudi mednarodne finančne institucije

Predsednik vlade Golob pa v interpelaciji vidi priložnost za izpostavitev ministrovih dosežkov, ki jih po njegovih besedah Sloveniji priznavajo tudi mednarodne finančne institucije, kot je Mednarodni denarni sklad. "Pohvale Sloveniji je izrazila tudi predsednica Evropske centralne banke. Slovenija je na pravi poti, na poti reform, in bo na tej poti tudi vztrajala," so premierjeve besede za STA navedli v njegovem kabinetu.

Interpelacija zoper Boštjančiča je sicer osma po vrsti v mandatu Golobove vlade, vse je v parlamentarni postopek vložila SDS. Najprej zoper zunanjo ministrico Tanjo Fajon in tedanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, nato pa zoper celotno vlado Roberta Goloba, ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, dvakrat ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in zdaj še zoper ministra Boštjančiča. Na podlagi teh interpelacij sicer ni bil razrešen še noben minister, sta pa Bešič Loredan in Švarc Pipan odstopila še pred zagovorom v DZ. Po uspešno prestanem prvem zagovoru v DZ pa je, še preden bi se morala drugič zagovarjati, odstopila tudi Stojmenova Duh.