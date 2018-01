Po aferi z Dudićevo ima SDS očitno še eno nezakonito posojilo

SDS je sporno posojilno pogodbo sklenila tudi s podjetjem Nova obzorja. Foto: STA

Po poročanju Dnevnika so v SDS priznali, da so 16. avgusta lani s podjetjem Nova obzorja, ki izdaja časopisa Demokracija in Škandal24, sklenili pogodbo za najem 60 tisoč evrov posojila.

Omenjeno vsoto naj bi SDS vrnil v letu dni, obrestna mera pa naj bi bila po njihovih besedah določena "s pravilnikom o priznani obrestni meri". Na vprašanje, kako so posojilo zavarovali, v največji opozicijski stranki niso odgovorili.

SDS si denarja od Novih obzorij ne bi smela izposoditi

Če posojilo res obstaja, je po poročanju Dnevnika sporno, saj zakon političnim strankam dovoljuje, da posojila najemajo le pri bankah in posojilnicah, do 15.800 evrov pa tudi pri fizičnih osebah. Podjetje Nova obzorja, v katerem ima SDS 44,2-odstotni delež, ni ne banka, ne posojilnica in ne fizična oseba.

Za omenjeni prekršek je za stranko zagrožena globa od 4.200 do 21 tisoč evrov, za odgovorno osebo stranke, to je predsednik SDS Janez Janša, pa kazen med 450 in 900 evri. Medtem ko v SDS domnevne nezakonitosti posojila niso hoteli komentirati, je direktor Novih obzorij Mihael Hočevar to zanikal in dodal, da so se o sklenitvi pogodbe predhodno posvetovali.

V javnosti še vedno odmeva sporno posojilo iz BiH

Spomnimo, da je SDS veliko prahu v javnosti dvignila s 450 tisoč evrov visoko posojilno pogodbo, ki jo je sklenila z državljanko Bosne in Hercegovine Dijano Đuđić. Posojilo, ki so ga v SDS Đuđićevi že vrnili, je nezakonito zaradi višine, ki presega zakonsko določbo, hkrati pa sproža tudi vprašanja o izvoru omenjenega denarja.