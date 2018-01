Odzval se je Rok Snežič: S posojilom SDS nimam nič #video

"Tega posojila ne bom komentiral, ne bom komentiral vpletenih, ker jaz s tem posojilom nimam čisto nič. Že en teden, ne vem, zakaj, vsi mediji povsod vlačijo moje ime. Posojila nisem niti dal niti si nisem denarja izposodil, z njim nimam čisto nič. In ne vem, zakaj širna Slovenija v zvezi s tem posojilom piše o Roku Snežiču," je poudaril.

Je bil morda on tisti, ki je povezal Dijano Đuđić in predsednika SDS Janeza Janšo, s katerim sta bila skupaj v zaporu, in ali jima je svetoval izvedbo omenjenega posla?

"Glejte, jaz s tem posojilom nimam čisto nič. Tega, koga osebno poznam, ali poznam gospoda Janšo, gospoda predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, gospo Dijano, ne komentiram. O svojih prijateljih nikoli ne debatiram in mi ni treba debatirati. O svojih prijateljih in njihovih poslih ne komentiram, ali jih delajo ali ne, ker skrbim za svoje posle in zadeve. Ne vem pa, zakaj se širša javnost že en teden ukvarja samo z Rokom Snežičem. Če sem v Sloveniji res tako popularen, bom moral kandidirati za predsednika na naslednjih predsedniških volitvah," je odvrnil.

Na več vprašanj v zvezi s posojilom stranke SDS v vrednosti 450 tisoč evrov, ki ga je stranka najela pri Dijani Đuđić, Snežič ni želel odgovarjati.

Snežič svojega odnosa z Dijano Đuđić, ki je stranki SDS posodila 450 tisoč evrov, ne želi komentirati. Foto: Planet TV

"Nobeno tožilstvo zoper mene ne vodi nobenih preiskav"

"Večer je pisal, da naj bi bile zoper mene podane obtožnice v Bosni in tako naprej. Po zanesljivih informacijah, ker tukaj pa imam zveze v Bosni, sem preveril, da zoper mene nobeno bosansko tožilstvo ne vodi ničesar. Tudi Večer je potem potrdil, da tega niso dobili oni, ampak da so tako objavili bosanski mediji. Nato sem klical bosanske medije, ki pa se sklicujejo na to, da so zadevo povzeli iz slovenskih medijev. Nobeno tožilstvo zoper mene ne preiskuje ničesar," še trdi Snežič.

Slovenske medije poziva, da naj, če imajo dokumente, da slovensko ali bosansko tožilstvo zoper njega vodi kakršnokoli preiskavo, te javno predstavijo, ker gre v nasprotnem primeru po njegovih besedah za več kot očitno zavajanje javnosti:

"Sem doktor davčnega prava, doktoriral sem v Sloveniji, maja imam še zagovor doktorata na pravni fakulteti v Bosni in si ne dovolim, da o meni pišejo, da me preiskujejo tožilstva Bosne in Slovenije, noben medij pa nima v rokah nobene izjave ne slovenskega ne bosanskega tožilstva, da vodijo zoper mene kakršnokoli preiskavo."

[video: 67403 / ]

Rok Snežič o poslovanju v Bosni in Hercegovini. Video: Planet TV

"Nikoli nisem bil preprodajalec avtomobilov"

"Novinarji so pisali o meni neutemeljene in nepreverjene stvari. Brez kakršnihkoli dokazov so zapisali, da sem nekdanji prodajalec avtomobilov iz Nemčije. Sem doktor prava, končujem drugi doktorat, in sem davčni svetovalec z licenco, nikoli nisem bil preprodajalec avtomobilov. To je zame žalitev. Trdili so, da sem imel doma več avtomobilov, kar pomeni, da sem jih preprodajal. Odgovoril sem, da imam doma tudi smeti, pa nisem smetar," pravi Rok Snežič.

Rok Snežić in Janez Janša sta bila sostanovalca v zaporu na Dobu. Foto: STA

"Če si doktor prava, verjetno ne tihotapiš migrantov"

"Druga zadeva, ki me je zelo zmotila, je bilo pisanje, da sem poslovni partner gospe Dijane Đuđić. Rekel sem jim, da če imajo kakršnokoli pogodbo o poslovnem sodelovanju z njo, kakršenkoli dokaz, da poslovno sodelujeva, prosim, da mi ga pokažejo. Rekli so, da vedo, da ona ne dela s pogodbami. Odvrnil sem, da če ste novinarji, potem mislim, da je normalno, da napišete, da se govori na ulici, da naj bi bil, ne pa v trdilnem stavku 'je poslovni partner' brez kakršnegakoli dokaza. Če imajo dokaz, naj ga pokažejo, če ga pa nimajo, naj, prosim, napišejo, da se mi opravičujejo za te izjave," je poudaril.

"Tretja stvar, ki me je zmotila, je, da prevažam delavce migrante iz Bosne v Slovenijo. Rad bi povedal, da mi verjetno ne gre tako slabo, da bi se moral ukvarjati s tem. Če si doktor prava, verjetno ne tihotapiš migrantov. To je bila stvar, ki me je tudi zelo užalila," pravi Snežič.

Od česa živi Rok Snežič?

Snežič ni želel govoriti o tem, kateri so njegovi glavni viri dohodkov. "Glejte, o svojih financah ne bom razpravljal. V življenju sem dovolj naredil in dokazal. Bil sem lastnik prvega, največjega pravnega podjetja v Sloveniji s 30 zaposlenimi pravniki. Mislim, da sem v svojem življenju dovolj zaslužil, da lahko lepo dočakam svojo starost. Ne bom pa razpravljal, kje služim in s čim služim."

"Vsak, ki potrebuje davčno optimiziranje, naj pokliče doktorja Roka Snežiča. In kdor želi iti v najboljši klub v Banjaluki, naj gre v klub Capo," pravi. Koliko Slovencem je do zdaj pomagal pri selitvi poslov v Republiko Srbsko, kjer zadnja leta živi in posluje tudi sam, ni želel razkriti.