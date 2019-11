Pleskarji širokih src narisali nasmeh na obraze malih bolnikov #video

Na Ptuju so pleskarji širokih src že tradicionalno zavihali rokave in na novo prepleskali bolniške sobe ptujske pediatrije. S tem so narisali nasmeh na obraze malih bolnikov. Vse skupaj je še bolj simbolično, saj se je dobrodelna akcija, ki traja že 21 let, začela ravno na Ptuju. V vseh teh letih so polepšali že veliko različnih bolnišnic in zavodov po Sloveniji, novo podobo pa je danes poleg pediatrije dobil tudi porodni oddelek ptujske bolnišnice.

Pred 21 leti je Branko Goričan začel dobrodelno akcijo slovenskih slikopleskarjev, v kateri želijo v enem dnevu prenoviti čim več prostorov v določeni bolnišnici, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Ponosni smo na to, da je gospod Goričan po 20 letih spet izbral prav našo bolnišnico, kjer se je ta humanitarna akcija začela," je povedala direktorica ptujske bolnišnice Anica Užmah.

Vsako leto izberejo bolnišnico, ki je najbolj potrebna obnove

Osnovna ideja akcije pa ni bila zgolj humanitarnost. "Pravzaprav se je vse to začelo z nekakšno idejo o druženju. On (Branko Goričan, op. a.) je želel to združiti humanitarno noto z druženjem slikopleskarjev, saj se je vedno delalo, nikoli pa ni bilo časa za združenje," je povedal vodja letošnje humanitarne akcije Aleš Goričan.

"Nekako smo se navadili, da se bolnišnice same prijavljajo, potem pa smo poskusili vsako leto najti tisto, ki je najbolj potrebna prenove. Vemo pa, da vse potrebujejo pomoč, ker denarja za obnovo ni dovolj," je povedal vodja humanitarne akcije Aleš Goričan. Foto: Planet TV

Skozi leta je novo podobo dobilo kar nekaj bolnišnic v Sloveniji. "Nekako smo se navadili, da se bolnišnice same prijavljajo, potem pa smo poskusili vsako leto najti tisto, ki je najbolj potrebna prenove. Vemo pa, da vse potrebujejo pomoč, ker denarja za obnovo ni dovolj," je še dodal Goričan.

"Ko ljudje stopimo skupaj, lahko naredimo veliko pozitivnih zgodb"

Zadovoljstva ob prenovi ni skrivala skriva niti ptujska županja Nuška Gajšek: "Seveda si želimo takšnih akcij. Ne samo zato, ker bi bila to potuha državi in lokalni skupnosti, da česa ne naredijo, ampak predvsem zato, ker kažejo na družbeno odgovornost oziroma da ko ljudje stopimo skupaj, lahko naredimo veliko pozitivnih zgodb."

Akciji so se tokrat pridružili tudi iz Lions kluba Ptuj Primus, kjer bodo tudi v prihodnjih letih aktivno sodelovali. V četrtek so pomagali pri pripravi zaščite pred barvanjem. "V drugem delu pa smo donirali sredstva za nakup igral, ker verjamemo, da bodo otroci z njimi lažje preživljali dneve v bolnišnici," je dejal predsednik Lions kluba Ptuj Primus Sandi Kramberger.

Na novo prebarvali 1.800 kvadratnih metrov površin

Z njegovimi besedami se strinja tudi direktorica Užmahova: "Res je tudi, da bodo naši najmlajši bolniki svoje tegobe verjetno lažje prenašali v polepšanih prostorih. Prav tako pa to pomeni dodatno izboljšanje delovnih pogojev za naše zaposlene." V ptujski bolnišnici so danes na novo prebarvali kar 1.800 kvadratnih metrov površin in pri tem porabili 500 litrov barve. Vse z namenom, da bo bivanje v njihovih prostorih prijetnejše, so še poročali na Planetu.