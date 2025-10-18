Pižama in inženirji navdušili učence v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je med 15. in 17. oktobrom skupaj z Boštjanom Gorencem - Pižamo uspešno izvedla tridnevno turnejo Prva inženirska pustolovščina, s katero so obiskali tri nagrajene osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani. Otroci so bili nad njihovim obiskom navdušeni, kot so povedali sami, pa so se na srečanjih tudi veliko naučili.

"Z inženirstvom ni šale! No, razen, če jo pove Pižama," je po srečanju dejala ena od učenk iz Ajdovščine in s svojimi besedami povzela bistvo dogodka – prikazati, da je inženirstvo lahko zabavno, a hkrati ključno za kakovostno življenje vseh nas. Srečanja so pokazala, da je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami še kako pomemben. Učenci so spoznali, da inženirji ne delajo le s številkami in načrti, ampak ustvarjajo tudi rešitve, ki nas spremljajo na vsakem koraku.

"Mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe"

Cilj obiska je bil spodbuditi zanimanje osnovnošolcev za inženirstvo in pokazati, kako pomembno vlogo imajo inženirji pri oblikovanju varnega, trajnostnega in funkcionalnega okolja.

Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato z inženirji pogovarjali o tem, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve. Teme so vključevale vse od prometnih sistemov in energetske učinkovitosti do trajnostne gradnje in prilagajanja podnebnim spremembam.

Predsednik IZS Črtomir Remec je po koncu turneje poudaril, da "mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe – za njimi stojijo znanje, odgovornost in etika". "Z zgodnjim stikom z inženirstvom smo otrokom pokazali, da je naš poklic ustvarjalen in družbeno odgovoren. Verjamem, da bodo take izkušnje spodbudile zanimanje za tehnične poklice in okrepile razumevanje, zakaj pooblaščeni inženirji varujemo javni interes," je še dodal.