Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
18. 10. 2025,
13.55

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Brežice Ljubljana Ajdovščina osnovna šola Boštjan Gorenc - Pižama Inženirska zbornica Slovenije

Sobota, 18. 10. 2025, 13.55

1 ura, 19 minut

Prva inženirska pustolovščina

Pižama in inženirji navdušili učence v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Inženirska zbornica Slovenije, turneja s Pižamo | Ajdovščina, Brežice in Ljubljana so za en dan postale prestolnice mladih inženirjev prihodnosti. | Foto Inženirska zbornica Slovenije

Ajdovščina, Brežice in Ljubljana so za en dan postale prestolnice mladih inženirjev prihodnosti.

Foto: Inženirska zbornica Slovenije

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je med 15. in 17. oktobrom skupaj z Boštjanom Gorencem - Pižamo uspešno izvedla tridnevno turnejo Prva inženirska pustolovščina, s katero so obiskali tri nagrajene osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani. Otroci so bili nad njihovim obiskom navdušeni, kot so povedali sami, pa so se na srečanjih tudi veliko naučili.

"Z inženirstvom ni šale! No, razen, če jo pove Pižama," je po srečanju dejala ena od učenk iz Ajdovščine in s svojimi besedami povzela bistvo dogodka – prikazati, da je inženirstvo lahko zabavno, a hkrati ključno za kakovostno življenje vseh nas. Srečanja so pokazala, da je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami še kako pomemben. Učenci so spoznali, da inženirji ne delajo le s številkami in načrti, ampak ustvarjajo tudi rešitve, ki nas spremljajo na vsakem koraku.

Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato z inženirji pogovarjali o tem, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve. | Foto: Inženirska zbornica Slovenije Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato z inženirji pogovarjali o tem, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve. Foto: Inženirska zbornica Slovenije

"Mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe"

Cilj obiska je bil spodbuditi zanimanje osnovnošolcev za inženirstvo in pokazati, kako pomembno vlogo imajo inženirji pri oblikovanju varnega, trajnostnega in funkcionalnega okolja. 

Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato z inženirji pogovarjali o tem, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve. Teme so vključevale vse od prometnih sistemov in energetske učinkovitosti do trajnostne gradnje in prilagajanja podnebnim spremembam.

Predsednik IZS Črtomir Remec je po koncu turneje poudaril, da "mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe – za njimi stojijo znanje, odgovornost in etika". "Z zgodnjim stikom z inženirstvom smo otrokom pokazali, da je naš poklic ustvarjalen in družbeno odgovoren. Verjamem, da bodo take izkušnje spodbudile zanimanje za tehnične poklice in okrepile razumevanje, zakaj pooblaščeni inženirji varujemo javni interes," je še dodal.

Fotogalerija
1
 / 5
Sebastjan Kristovič
Novice Sebastjan Kristovič: Vedno pravim, da je v življenju moškega samo ena kraljica
Šola, pisanje, učenci, test
Novice DZ brez glasu proti sprejel novelo zakona o osnovni šoli
Sebastjan Kristovič
Novice Strokovnjak za vzgojo: Ne delajmo pompa iz šole!
Brežice Ljubljana Ajdovščina osnovna šola Boštjan Gorenc - Pižama Inženirska zbornica Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.