Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v izjavi po drugem predsedničinem forumu komentirala notranjepolitično dogajanje, ki se, kot je sama dejala, kaže kot kriza koalicije ali morda kot kriza vladajoče stranke. Kritična je bila do delovanja vlade Roberta Goloba, opozorila je na zastoj reform in številne pretrese, ki smo jim priča v zadnjem času. Pozdravila je napoved, da rekonstrukcije vlade ne bo, saj bi ta povzročila po njenih besedah povzročila "mrtvi tek". Poleg tega je znova izrazila zaupanje v svetovalko Tatjano Bobnar.

V izjavi po forumu na temo prehranske varnosti in suverenosti, ki je danes potekal na Brdu pri Kranju, je predsednica republike Nataša Pirc Musar v odgovoru na novinarsko vprašanje o aktualnih političnih razmerah dejala, da "ni na njej, da v tem trenutku kritizira notranjo politično situacijo". Ta se trenutno sicer "bolj kaže kot kriza koalicije ali pa morda predvsem kot kriza vladajoče stranke", meni predsednica.

Pirc Musarjeva vesela, da rekonstrukcije vlade ne bo

Obenem pa je "prepričana, da se vsi vodilni zavedajo, kako zelo pomembno je, da Slovenija sprejme in začne delati prepotrebne reforme". Po četrtkovem sestanku koalicije je tako vendarle vesela tudi zaradi informacije, da rekonstrukcije vlade v tem trenutku ne bo, saj je prepričana, da bi ta povzročila "predolg mrtvi tek in upam, da bodo ministrstva nadaljevala, kar so si zadala".

Opozorila je na zastoj reform. "Vsi imamo občutek, in vemo, da nas ta občutek trenutno ne vara, da so vse reforme zastale. Edino, kar teče, in prav je, da teče, so seveda popoplavne reforme (...). Upam in želim si, da bi ta vlada nazaj pognala os z ostalimi reformami, predvsem z zdravstveno, ki pa je po mojem ena ključnih v državi," je bila jasna Pirc Musarjeva.

Tudi sama se želi v bližnji prihodnosti srečati z novo zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel in ji osebno predati priporočila, ki so jih oblikovali na prvem predsedničinem forumu na temo zdravstva.

Bobnarjeva uživa zaupanje predsednice republike

Na vprašanje glede pričanja svetovalke za človekovo varnost v njenem uradu, sicer pa nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v policijo, s katerim je Bobnarjeva obremenila tudi premierja Roberta Goloba, je Pirc Musarjeva dejala, da ni na njej, da komentira, komu v tem konkretnem primeru bolj verjame. Zaupa v pravno državo, zato prepušča to pristojnim institucijam. Ponovila je sicer, da Bobnarjeva še uživa njeno zaupanje.

Pirc Musarjeva o napetostih med njo in Golobom

Priznala je, da so zaradi tega določene napetosti med njo in predsednikom vlade. "Lahko vam pa povem, da sem ravno včeraj s predsednikom vlade govorila, da se že dogovarjava, kdaj se naslednjič dobiva na sestanku. Moja želja je, da oba razmišljava o prihodnosti Slovenije in o strateških razmislekih in premikih, ki čakajo Slovenijo," je še dejala Pirc Musarjeva.