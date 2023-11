"Pri prehranski samooskrbi in varnosti lahko postanemo zgodba o uspehu"

Drugi predsedničin forum, ki na Brdu pri Kranju poteka pod naslovom Trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov in doseganje prehranske suverenosti, je namenjen prehranskim verigam v kontekstu globalnih in lokalnih izzivov.

Na današnjem forumu govorijo ne le o konceptu prehranske suverenosti, ampak tudi o konceptu prehranske varnosti. "O prehranski varnosti potekajo številne razprave na nacionalni in globalni ravni, gre za temo, ki je ljudem pomembna in o kateri se želijo pogovoriti," je v nagovoru dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pomen prehranske varnosti je treba nujno razumeti v kontekstu aktualnih izzivov, pri čemer je izpostavila posledice podnebnih sprememb.

Kako se bo Slovenija lotila izzivov, kot je prehranska varnost, je po njenem prepričanju pomembno tudi z vidika nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN). "Pomembno je, kako se bomo teh izzivov lotili doma. Dobra praksa na domačih tleh nam bo omogočila večjo legitimnost, ko bomo svetu predlagali preizkušene rešitve," je poudarila.

"Dozdajšnji način ni več prava pot"

Današnji forum naj bo po besedah predsednice priložnost, da spoštljivo prisluhnemo drug drugemu in soočimo različna stališča, pa tudi pripravi smernic ne le za usmeritev javnih politik, ampak tudi za ravnanje z našim planetom. "Zavedam se, da namen današnjega foruma zveni zelo ambiciozno, ampak namen foruma ni samo osvetliti problemov, te že poznamo, namen je iskanje konkretnih rešitev, ki bi se jih lahko implementiralo na državni ravni," je dejala.

Dozdajšnji način ni več prava pot, ker po mnenju predsednice ni več ekonomsko učinkovit, okoljsko trajnosten in socialno vzdržen. V Sloveniji imamo naravne danosti in znanje za trajnostno predelavo in pridelavo živil ter potencial, da postanemo zgodba o uspehu, v svetu pa primer dobre prakse, je še poudarila.

Zagotavljanje trajnostnega prehranskega sistema je poleg varnosti pomembna tema, še toliko bolj v današnjih časih, ko smo se letos lahko večkrat prepričali, kaj pomenijo posledice podnebnih sprememb, pa je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

"Trajnostna proizvodnja in suverenost oz. samooskrba s ključnimi proizvodi danes ne moreta biti vprašanje izbire, ampak je to nekaj zelo nujnega in potrebnega," je dejal Han ter dodal, da v ta namen na ministrstvu intenzivno podpirajo investicije v krožno gospodarstvo in čim večjo gospodarsko suverenost. Po prepričanju ministra je prav tako nujno treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje in transparentne odnose v prehranski verigi.

Padanje porabe mesa tudi v Sloveniji?

Posebni pooblaščenec predsednice republike za področje gospodarskih zadev Igor Mervič je spomnil na podatke, ki kažejo, da smo v Sloveniji pri mesu samooskrbni, pri rastlinski pridelavi pa ne. Pri zagotavljanju prehranske samooskrbe se obenem ne sme ignorirati prehranskih navad kupcev, je dejal Mervič in izpostavil statistične podatke, ki kažejo, da poraba mesa v državah, kot je Avstrija, pada. To se bo po njegovem prepričanju zgodilo tudi v Sloveniji.

Igor Mervič je izpostavil statistične podatke, ki kažejo, da poraba mesa v državah, kot je Avstrija, pada. To se bo po njegovem prepričanju zgodilo tudi v Sloveniji. Foto: STA Samooskrbo s sadjem in zelenjavo bi posledično morali povečati, a se po Mervičevih besedah za to nič ne naredi. "Zdaj pa prihaja do tega, da smo oporečno rastlinsko hrano uvozili," je opozoril. Na očitke, da trgovci kupujejo sadje in zelenjavo v tujini, ker je tam cenejša, je odgovoril, da jo kupujejo v tujini, ker je je v Sloveniji premalo.

Predsedničini forumi bodo potekali ves mandat predsednice republike in so povezani s strateško pomembnimi temami za prihodnost Slovenije. Prvi, ki je potekal 23. maja, je bil posvečen zdravstvu.