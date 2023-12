Pirc Musarjeva bo na lastno pobudo nagovorila poslance

DZ danes začenja zadnje redno plenarno zasedanje letos, Pirc Musarjeva, ki bo 22. decembra zabeležila prvo leto svojega mandata na čelu države, pa bo poslance na lastno pobudo nagovorila prvič.

Kot je predsednica republike zapisala v dopisu predsednici DZ, želi predstaviti svoje mnenje in stališče, "povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe". Pričakovati pa je, da se bo v nagovoru dotaknila aktualnega dogajanja na domačem in zunanjem političnem parketu.

Na aktualne teme se bo odzvala javno

Pirc Musarjeva je namreč že v času kampanje pred predsedniškimi volitvami poudarjala, da zagotovo ne bo tiho in da se bo na aktualne teme odzivala tudi javno. To je od nastopa mandata decembra lani nekajkrat tudi že storila. Nedavno je tako denimo ocenila, da vladi Roberta Goloba lahko uspe samo na način, da začne izpolnjevati pred volitvami dane obljube. Zavzela se je tudi za nekatere ključne reforme, na čelu z zdravstveno.

Glede zunanje politike je zatrdila, da je Slovenija navzven enotna, obsodila je tako "zločin Hamasa" kot "grozovite povračilne ukrepe Izraela" ter se zavzela za "več Evrope" na Zahodnem Balkanu.

Po pričakovanjih se bo teh tem dotaknila tudi danes.

Pred Pirc Musarjevo sta poslance nagovorila Pahor in Türk

Nagovori predsednika države v DZ na lastno pobudo, ki jih omogoča poslovnik DZ, sicer niso pogosti, Pirc Musarjeva bo to storila kot tretja v zgodovini samostojne države. Doslej pa sta se za to možnost odločila tudi Danilo Türk, ki je spregovoril o delovanju ustavnega sodišča in drugih organov sodne veje oblasti, ter Borut Pahor, ki je govoril o nujnosti pravočasnega sprejema ustavno zapovedanih sprememb volilne zakonodaje.