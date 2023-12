Poslanci SDS so zavrnjeni predlog zakona o evidentiranju nemudoma vložili znova

V opoziciji so v razpravi, predvsem na temelju kritik iz delodajalskih vrst, vztrajali, da je vladna novela tega zakona, ki jo je DZ sprejel spomladi, uporabljati pa se je začela 20. novembra, neživljenjska in težko izvedljiva ter da predstavlja le dodatno obremenjevanje gospodarstva.

V opoziciji so v razpravi, predvsem na temelju kritik iz delodajalskih vrst, vztrajali, da je vladna novela tega zakona, ki jo je DZ sprejel spomladi, uporabljati pa se je začela 20. novembra, neživljenjska in težko izvedljiva ter da predstavlja le dodatno obremenjevanje gospodarstva. Foto: Shutterstock

Nemudoma za tem, ko je državni zbor na izredni seji sklenil, da je predlog sprememb zakona o evidentiranju delovnega časa, ki so ga s ciljem črtanja nedavno uveljavljenih novosti vložili v SDS, neprimeren za nadaljnjo obravnavo, so v največji opozicijski poslanski skupini predlog vložili znova.

Ker v poslanski skupini SDS še vedno verjamejo, da sedanja vlada zna in zmore bolje, so tako predlog sprememb zakona o spornem "štempljanju" spet vložili v parlamentarni postopek in s tem predsedniku vlade dali še eno možnost, da izpolni obljubo, ki jo je dal gospodarstvenikom prejšnji teden na vrhu gospodarstva.

Predlog sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvideva črtanje vseh sprememb, ki jih je na področju evidentiranja delovnega časa uzakonila aktualna vlada ter so v uporabi od 20. novembra. To so med drugim beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence ter obvezne elektronske evidence za kršitelje.

O predlogu so danes na izredni seji že razpravljali poslanci, a na koncu ni dobil podpore za nadaljnjo obravnavo.

Opozicija zakonu očita neživljenjskost

V opoziciji so v razpravi, predvsem na temelju kritik iz delodajalskih vrst, vztrajali, da je vladna novela tega zakona, ki jo je DZ sprejel spomladi, uporabljati pa se je začela 20. novembra, neživljenjska in težko izvedljiva ter da predstavlja le dodatno obremenjevanje gospodarstva.

V koaliciji so opozarjali, da vlada zbira pripombe glede izvajanja zakona in da bodo zakon po potrebi prilagodili, predvsem v poklicih, kjer zaposleni strogo in natančno vodenje evidence dojemajo kot nepotrebno omejevanje svojega načina dela.

Po ponovni vložitvi zakonskega predloga bodo lahko poslanci razpravo ponovili.