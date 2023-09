Predsednica republike Nataša Pirc Musar si je danes v Kosezah pri Ilirski Bistrici ogledala potek sanacije posledic neurja s tornadom, ki je kraj prizadelo 1. avgusta letos. Pohvalila je hiter in učinkovit odziv lokalne skupnosti in civilne zaščite. V prihodnosti bo po njenih besedah treba najti trajnostni način gradnje in prostorskega načrtovanja.

Na območju vasi Koseze pri Ilirski Bistrici je 1. avgusta nastal tornado, za Slovenijo izjemno redek pojav, ki je poškodoval enajst objektov, štirim hišam pa je odkril streho. Lokalna skupnost je nemudoma po neurju začela z nujnimi sanacijskimi deli, ki so bila uspešno zaključena, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v uradu predsednice.

Nataša Pirc Musar si je potek sanacije na območju danes ogledala v spremstvu župana Občine Ilirska Bistrica Gregorja Kovačiča, poveljnika štaba Civilne zaščite Ilirska Bistrica Luke Špilarja in vaščanov.

Predsednica, ki je v minulem mesecu obiskala več v ujmi prizadetih krajev po Sloveniji, je v izjavi za medije po obisku vasi in pogovoru s prebivalci pohvalila hiter in učinkovit odziv lokalne skupnosti in civilne zaščite. Poudarila je pomen solidarnosti in nesebične medsebojne pomoči, ki sta po njenih besedah zaznamovali posledice nedavnih naravnih ujm po Sloveniji.

"Povsod mi ljudje povedo, kako učinkovito so se odzvali civilna zaščita, gasilci, prostovoljci in predvsem župani. Tako je bilo tudi tukaj, v Kosezah. Ljudje so takoj priskočili na pomoč drug drugemu in ta solidarnost me resnično navdihuje. Ni stvari, ki je človeške roke ne bi znale popraviti," je dejala predsednica republike. Temu valu solidarnosti in nesebične medsebojne pomoči je treba po njenih besedah še naprej slediti na vseh področjih družbe.

V prihodnosti bo po njenih besedah ključno najti drugačen, trajnostni način gradnje in prostorskega načrtovanja, ki bosta pripomogla k večji zaščiti ljudi pred ekstremnimi vremenskimi pojavi in posledicami podnebnih sprememb.

Sredi septembra Pirc Musarjeva načrtuje vnovičen ogled poteka sanacije območij, ki so jih poplave najbolj prizadele. Ob tem se bo srečala z župani, predstavniki Civilne zaščite RS in lokalnim prebivalstvom.