Piran: Kljub smrtni nevarnosti se nekateri na zaporo požvižgajo #video

Urejena pešpot ob obali, ki poteka od Fiese do Pirana, je zaradi nevarnosti plazov in kamenja, ki pada s klifov, zaprta. Kljub smrtni nevarnosti pa se nekateri pešci in kolesarji na zaporo požvižgajo.

Nonšalantno se vedejo tudi piranski mestni svetniki, ki bi morali sprejeti proračun in v njem predvideti denar za sanacijo, pa jim do tega trenutka to še ni uspelo storiti. Za najnujnejša dela bodo zdaj namenili le 150 tisočakov.

Pot zaprta že od februarja

Pešpot od Fiese do Pirana je zaprta že vse od februarja. A niti padanje kamenja niti ta ograja ne preprečita več sto obiskovalcem, da bi jo preplezali ter uživali v njej in v teh lepih razgledih. Sprehajanje po priljubljeni pešpoti in plezanje nad previsom ne odvrne niti nosečnic, družin z otroki, parov, celo upokojencev ne.

Tudi turista iz Ljubljane Klemna Šercerja ne ustavi prometna signalizacija. "Lepo je vreme, ne dežuje tako, da po mojem mnenju ni nevarnosti," pravi. A zvite ograje, nasuto kamenje in razpoke v klifu kažejo, da so podori tukaj stalnica.

Kot pojasnjuje Egon Štibilj, poveljnik civilne zaščite Piran je nevarnost velika predvsem po hudih neurjih, ko je zemlja namočena. "Kamni veliki kot tenis žogice so vsakdanji pojav," pojasnjuje in dodaja, da lahko padajoči kamni kljub majhni velikosti ubijejo človeka.

S sanacijo bi morali začeti že zdavnaj, so prepričani domačini. A nevarnost tukaj ne preži le od zgoraj, pač pa tudi v tleh. Inštruktor Lado Celestina pripoveduje, da je lahko sprehajanje lahko nevarno tudi čez zimo ali med močnejšo burjo.

Za sanacijo več sto tisoč evrov

V prvi fazi bi za sanacijo klifa potrebovali 650 tisoč evrov, kar je bilo tudi zapisano v predlogu proračuna za letos. A ga občinski svetniki niso sprejeli. Sredstva so oklestili za pol milijona in za sanacijo pripravili 150 tisoč evrov, nam je po telefonu potrdil piranski podžupan. Šlo bo le za najnujnejša dela.

"Prvo bi morali počistiti vse majajoče kamne, da bi bila lahko pot varnejša in bi se lahko tudi odprla. Kasneje bi bilo dobro dodati tudi kakšno zaščitno mrežo, da se varuje pred padajočimi kamni," pojasnjuje.

Kdaj bodo z obnovo začeli, še ni znano. In to za domačine, odvisne do turizma, ni dobra novica. Če bo Piran vendarle dobil proračun za letošnje leto, bi se odprte pešpoti najhitreje lahko razveselili že sredi junija.