Pedro Opeka o tem, kako se je počutil ob zmagi Argentine na svetovnem prvenstvu #video

Slovenski misijonar Pedro Opeka, ki življenje posveča pomoči revnim na Madagaskarju, je na obisku v Sloveniji, v katero se je vrnil po osmih letih. Kot pravi, kljub pozivom Evropski uniji pomoč revnim afriškim državam prihaja prepočasi. "Za revne je treba ustvariti delovna mesta, saj jim delo in medsebojno spoštovanje omogočata, da se postavijo na noge," je dejal Opeka. Ob tem je naslovil tudi vprašanje sprave v Sloveniji in vojn po svetu, za Siol.net pa je v zgornjem posnetku razkril tudi, kako se je kot Slovenec, ki ima korenine v Argentini, počutil, ko je Argentina lani postala svetovna prvakinja v nogometu.

"Jaz ne prosjačim. Jaz samo prosim pravičnost, da lahko tem ljudem, ki delajo, pomagamo," je danes v pogovoru z novinarji poudaril misijonar Opeka. Veliko revnim ljudem na Madagaskarju je našel delo in jim s tem dal možnost zasluženega plačila, s katerim lahko preživljajo svoje otroke.

"Ključ je prepričevati ljudi, da delajo z ljubeznijo, in ne s silo," je prepričan Pedro Opeka. Foto: Ana Kovač

Delovna mesta je treba ustvarjati v Afriki, da lahko ljudje ostanejo

"Ključ je prepričevati ljudi, da delajo z ljubeznijo, in ne s silo," je dejal po poročanju STA. Po njegovih besedah je treba ustvarjati delovna mesta v Afriki, da lahko ljudje ostanejo, kjer so, saj se ne želijo seliti. Skupaj s somišljeniki je leta 1989 po srečanju z revnimi ljudmi, ki živijo na obrobjih smetišča glavnega mesta Madagaskarja Antananarivo, ustanovil humanitarno združenje Akamasoa (Dobri prijatelji).

Darovalci iz Slovenije s svojimi rednimi darovi omogočijo dnevno topel obrok hrane 11 tisoč otrokom. Njegovo delo prek Misijonskega središča Slovenije podpirajo predvsem z botrstvom Obrok riža na dan, s pomočjo katerega trenutno prek 650 botrov zagotavljajo topel dnevni obrok za šolarje v misijonskih šolah Akamasoe.

"Ko je Argentina osvojila tretje svetovno prvenstvo in so postali svetovni prvaki, sem bil brez dvoma vesel, a ne na tak način kot prej, saj je zdaj zame bolj pomemben ta boj proti skrajni revščini," je dejal Pedro Opeka. Foto: Ana Kovač

Kako se je počutil ob zmagi Argentine na svetovnem prvenstvu?

"Ko je Argentina osvojila tretje svetovno prvenstvo in so postali svetovni prvaki, sem bil brez dvoma vesel, a ne na tak način kot prej, saj je zdaj zame bolj pomemben ta boj proti skrajni revščini. V zadnjem času me žalosti, da imajo igralci ogromne plače. Zakaj ne delijo več z ubogimi? Zato me ta šport malo manj privlači kot sam šport," je za Siol.net o tretji argentinski zvezdici na svetovnih prvenstvih povedal misijonar Pedro Opeka.

"Vidim, da so naši igralci bolj boječi. Ne upajo si iti naprej in gredo nazaj. In takrat ugasnem televizijo in ne gledam več, saj si rečem, da to ni šport in to ni boj. Če greš nazaj, ni boj," je za Siol.net povedal misijonar Pedro Opeka. Foto: Ana Kovač

Dodal je, da ko sam igra nogomet, ve, da moraš za dosežen gol tudi napadati, ne pa podajati nazaj. "Vidim, da so naši igralci bolj boječi. Ne upajo si iti naprej in gredo nazaj. In takrat ugasnem televizijo in ne gledam več, saj si rečem, da to ni šport in to ni boj. Če greš nazaj, to ni boj," je za Siol.net povedal misijonar Pedro Opeka ter dodal, da je resnično pomemben boj za resnico, ljubezen in pravičnost.

Želi si, da bi bili športniki zgled mladim

"Bil sem vesel kot Argentinec, a ne tako kot prej, ker živim v takem okolju, kjer je toliko revščine, ki si jo je težko zamisliti in jo je težko sprejeti. Škandal za ves svet je, da obstajajo tako revne države," je povedal Opeka. Kot je dodal, je v športu veliko denarja, zato je izrazil željo, da bi tudi športniki več darovali. "Nekateri imajo sicer fundacije, a naj ob tem povedo, koliko denarja iz njih namenijo, da ni videti vse le kot reklama. Vsem športnikom želim, da bi bili pravi športniki in tudi zgled mladim," je za Siol.net povedal Pedro Opeka in spomnil na kričečo zunanjo podobo nekaterih športnikov.

"Šport je v tem, kako si spreten in z žogo prevaraš nasprotnika ter zadeneš gol. Lep gol v kot," je nogometno igro skozi otroške oči orisal misijonar.

"Bil sem vesel kot Argentinec, a ne tako kot prej, ker živim v takem okolju, kjer je toliko revščine, ki si jo je težko zamisliti in jo je težko sprejeti. Škandal za ves svet je, da obstajajo tako revne države," je povedal Opeka. Foto: Ana Kovač

Opeka: Smo sužnji materialnih dobrin

V pogovoru z novinarji v Ljubljani je misijonar pozval k pomoči Afriki. Pojasnil je, da je dandanes enakopravnost beseda, ki se v vsakdanjem življenju ne uveljavlja. Vsi bi si morali medsebojno pomagati in delati za mir. "Mi smo sužnji materialnih dobrin. Te bi nam morale pomagati, da bi se združevali med seboj, a delajo ravno obratno," je dejal. Ob tem je poudaril pomen pogovora, ki nam lahko omogoči, da ustvarimo okolje, v katerem bi vsi čutili srečo.

Opeka je obsodil vojne, ki divjajo po svetu. Izrazil je svojo ogorčenost zaradi napada Rusije na Ukrajino ter drugih vojn, ki divjajo po Afriki (v Sudanu, Etiopiji in Kongu) in v Izraelu. V tem času konfliktov je poudaril pomen miru. Foto: Ana Kovač

Opeka je obsodil vojne, ki divjajo po svetu. Izrazil je svojo ogorčenost zaradi napada Rusije na Ukrajino ter drugih vojn, ki divjajo po Afriki (v Sudanu, Etiopiji in Kongu) in v Izraelu. V tem času konfliktov je poudaril pomen miru. "Mir je cilj vsakega človeka. Ko ima človek mir, se počuti dobro," je poudaril. "Sprava je sicer težko dosegljiva, saj nihče noče odnehati. Nasilje namreč rodi nasilje in ga povečuje," je dejal. Vojne so po njegovih navedbah poraz človeštva. Ob začetku vojne v Ukrajini je tudi sam poslal pismo Vladimirju Putinu in ga v njem prosil za mir. Izpostavil je tudi besedo maščevanje, ki po njegovem mnenju ne bi smela imeti prostora v našem besedišču in bi jo morala po Opekovih besedah nadomestiti beseda odpuščanje.

Naslovil tudi vprašanje sprave v Sloveniji

Čas bi bil, da se tudi Slovenci spravijo, je pojasnil. Dolgo časa človekove pravice niso bile spoštovane in ubitih je bilo preveč nedolžnih ljudi. Tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar je Opeka izročil pismo s prošnjo in pobudo za spravo slovenskega naroda.

Opeka: Danes primanjkuje karizmatičnih voditeljev

Poudaril je, da bo vztrajal pri delu z ljudmi, ki so potisnjeni na rob družbe. Obsodil je voditelje držav, ki za revne ne skrbijo in jih zapostavljajo. "Danes primanjkuje karizmatičnih voditeljev, ki bi združevali svet. Karizmatični voditelji so namreč tisti, ki razumejo državljane, jih spoštujejo in s tem delajo skupno dobro," je dejal.

Čeprav je letos praznoval 75 let, vsakodnevno voljo za življenje črpa iz vere in vseh ljudi, predvsem otrok, ki ga navdajajo z otroško energijo. Foto: Ana Kovač

Ob obisku misijonarja Pedra Opeke v Sloveniji se je v preteklih dneh zvrstilo več dogodkov, med drugim tudi več pogovorov z misijonarjem in srečanje s slovenskimi škofi. Opeka je na vprašanje, kdaj se bo spet vrnil v Slovenijo, odgovoril, da je vse odvisno od božje volje ter da svoje poslanstvo še vedno čuti med najbolj odrinjenimi in ubogimi.

Pedrove besede o pripravi na božič: Božič je, ko znamo deliti

"Na božič se moramo pripravljati s tem, da delimo, kar nam je dal Bog in kar smo si z delom in požrtvovalnostjo pridobili. Da tudi to znamo deliti z drugimi in Slovenci to znajo deliti. Vidim, da je med Slovenci veliko dobrote in radodarnosti. In to želim poudariti, zato izrekam zahvalo za pomoč vsem Slovencem, ki dajejo denar misijonarjem, revnim ljudem in dobrodelnim ustanovam. In to je božič, ko znamo deliti," je o tem, kaj je zanj božič, za Siol.net povedal Pedro Opeka.

"Vidim, da je med Slovenci veliko dobrote in radodarnosti. In to želim poudariti, zato izrekam zahvalo za pomoč vsem Slovencem, ki dajejo denar misijonarjem, revnim ljudem in dobrodelnim ustanovam. In to je božič, ko znamo deliti," je o tem, kaj je zanj božič in kako se nanj pripravimo, za Siol.net povedal Pedro Opeka. Foto: Ana Kovač

Pedro Opeka v intervjuju za Siol leta 2011:

