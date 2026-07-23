Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Costella iz Kostela, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanić, ki je s Costello od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Prodajo je Pečečnik potrdil za portal Necenzurirano.

Podjetje Nika Voda, ki je v 100-odstotni lasti Kristiana Stanića, je koncentracijo z družbo Costella pri Agenciji RS za varstvo konkurence prijavila 17. julija, je razvidno s spletne strani agencije. Da gre pri tem za prodajo Costelle hrvaški pijačarski skupini, je za omenjeni portal danes potrdil Pečečnik, ki je Costello kupil leta 2022 in je trenutno prek družbe Elektronček uradno še vedno njen 100-odstotni lastnik.

Prejel sedem milijonov evrov

Dodatnih izjav Pečečnik ni želel dajati, po informacijah portala pa je za Costello že prejel sedem milijonov evrov kupnine. Kupoprodajna pogodba naj bi predvidevala tudi morebitno dodatno izplačilo, če bo družba v prihodnjih letih dosegala dogovorjene poslovne rezultate. Gre za dodatne tri milijone evrov.

Glede na to, da je po informacijah portala pred štirimi leti za polnilnico odštel približno dva milijona evrov, to pomeni, da je v štirih letih prvotni vložek v najslabšem primeru več kot potrojil.

Costella ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja. Hrvaška skupina Stanić sicer s Costello sodeluje že od začetka leta 2024. Takrat je namreč Pečečnik z njo sklenil strateško partnerstvo. Družba Nika Bev, za katero stoji skupina Stanić in ki je od Pivovarne Laško Union pred tem kupila blagovno znamko Zala, jim je namreč dala to ime v uporabo. Vodo, ki jo črpa Costella, odtlej polnijo pod imenom Zala, sodelovanje naj bi po takratnih navedbah trajalo 10 let.

Hrvaški partnerji so sodelovanje po navedbah portala podprli tudi finančno. Družba Nika Bev je Costelli odobrila približno štiri milijone evrov posojila, namenjenega ponovnemu zagonu proizvodnje in prenovi polnilnih linij. To je Costelli pomagalo pri poslovnem preobratu. Prihodke je z nekaj več kot 400.000 evrov v letu 2023 zvišala na skoraj dva milijona evrov lani. Po 280.000 evrov izgube leta 2023 je lani uspela pridelati skoraj 466.000 evrov čistega dobička. To je bil prvi dobiček po 10 letih.

Da je Costella dobiček ustvarila tudi zaradi novih poslov z državnimi blagovnimi rezervami, medtem danes pišejo Finance. Potem ko se je iz dobave vode blagovnim rezervam z letom 2024 umaknila Pivovarna Laško Union, je Zavod RS za blagovne rezerve moral objaviti nov razpis. Večji del posla je dobila Dana z Mirne, Costella pa se je edina prijavila na razpis za dobavo manjšega deleža.

V pojasnilih ob objavi lanskih poslovnih izidov so v Cotelli zapisali, da pomemben delež prihodkov predstavljajo najemnine za vodo, ki jo blagovne rezerve hranijo v Kostelu.