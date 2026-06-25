Joc Pečečnik v Kamniku postavil golfistko. Odzivi so burni.

Ideja o vključevanju umetniških del v prostor golfskega resorta se je porodila pred približno tremi leti, kmalu po tem, ko je resort kupil podjetnik Joc Pečečnik. Med obiskom Arboretuma Volčji Potok je naletel na razstavo del belgijskega umetnika Williama Sweetlova, katerega izrazita likovna govorica ga je takoj pritegnila.

"Njegove skulpture so ga pritegnile z izrazitostjo, igrivostjo in jasnim sporočilom. Že takrat je oblikoval jasno vizijo. Umetniška dela je želel vključiti v prostor resorta na način, ki obiskovalcem ponuja dodatno dimenzijo doživetja, hkrati pa ohranja umirjen in naraven značaj okolja," so za Modre novice sporočili iz Golf Resorta Arboretum.

Kip razburil del javnosti: To ni dobrodošlica Kamniku



Postavitev nove skulpture golfistke na krožišču med Supernovo in Volčjim Potokom je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive. Medtem ko nekateri pozdravljajo novo umetniško pridobitev, je precej občanov do nje kritičnih.



Več komentatorjev meni, da skulptura ne sodi v prostor in da ne odraža identitete Kamnika oziroma njegove kulturne in naravne dediščine. Pojavljajo se predlogi, da bi na tem mestu raje stali motivi, povezani z lokalnim okoljem, kot so Veronika, pastir ali mamut. Del kritikov opozarja, da gre predvsem za promocijo zasebnega golfskega resorta, ki po njihovem mnenju ne sodi v javni prostor. Nekateri menijo, da bi bilo primerneje, če bi bila skulptura postavljena neposredno ob golfskem igrišču.



Pomisleki se nanašajo tudi na samo podobo skulpture in njeno umeščenost v okolje. Med odzivi se pojavljajo ocene, da kip ne ustreza okoliški krajini, da deluje tuje in da ne predstavlja lokalne dediščine. Nekateri so izpostavili tudi vprašanje izbire avtorja ter menijo, da bi lahko priložnost dobil slovenski umetnik. Ob tem se je odprla tudi širša razprava o vlogi občine pri umeščanju umetniških del v javni prostor.



Po drugi strani pa so se pojavili tudi podporni odzivi. Del javnosti meni, da nova skulptura prostor poživi in da so burni odzivi predvsem posledica odpora do novosti ter različnih pogledov na sodobno umetnost.

V bližini stoji več skulptur

V neposredni bližini resorta danes stojijo tri Sweetloveove skulpture, vsaka na svojem betonskem podstavku in na skrbno izbrani lokaciji. Največja med njimi je povečana golfska žogica, ki obiskovalce pričaka pred glavno stavbo resorta. Nova skulptura golfistke na krožišču pa mimoidoče nagovarja na igriv in prepoznaven način ter hkrati usmerja proti golfskemu središču.

Posebnost umetniških del je tudi njihova barvna podoba. Čeprav so Sweetloveove skulpture pogosto prepoznavne po živahnih rdečih odtenkih, so jih v naravnem okolju resorta prilagodili prostoru in prebarvali v umirjen rjav ton, ki se bolje zlije z okoliško krajino.

William Sweetlove velja za enega vidnejših sodobnih belgijskih kiparjev. Njegova dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih razstavah in v galerijah po svetu. Pogosto upodablja živali in vsakdanje predmete, ki jih interpretira igrivo in humorno, za navidezno lahkotnostjo njegovih del pa se pogosto skrivajo tudi globlja družbena sporočila.