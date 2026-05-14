Marko Bitenc je novi predsednik SBC

Skupščina Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) je danes za novega predsednika tega gospodarskega združenja imenovala Marka Bitenca. Dosedanji podpredsednik SBC, sicer med drugim vodja in solastnik zasebne Kirurgije Bitenc, bo na mestu predsednika nasledil podjetnika Joca Pečečnika.

Marko Bitenc je napovedal, da si bo prizadeval, da bo delovanje celotnega kluba usmerjeno v izboljšanje položaja slovenskih podjetnikov, v ustvarjanje stabilnejšega in bolj predvidljivega poslovnega okolja ter v razvojno uspešnejšo Slovenijo.

"Podjetniki ne potrebujemo praznih obljub, ampak konkretne rešitve, manj ovir, več posluha države in okolje, v katerem lahko ustvarjamo, zaposlujemo in rastemo," dejal, kot so sporočili iz SBC.

Bitenc je dejal, da bodo SBC še okrepili z močnejšimi panožnimi sekcijami, večjo prisotnostjo v regijah po državi in jasnimi stališči v javnih razpravah.

Klub je na skupščini dobil tudi nov, devetčlanski upravni odbor. Vanj so bili izvoljeni Igor Akrapovič, Andrej Toš, Boštjan Bandelj, Aljoša Domijan, Tanja Skaza, Marko Femc, Martin Jezeršek, Janko Kuhar in Robert Medle, so sporočili iz SBC

Pečečnik in člani upravnega odbora SBC - Igor Akrapovič, Bitenc, Janja Božič Marolt, Mihael Blažič, Janez Kuhar, Robert Medle, Primož Pusar, Jan Sibinčič, Tanja Skaza in Andrej Toš - so konec januarja odstopili s položajev, in sicer po tistem, ko je Pečečnik v javnem zapisu pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Za odstop so se odločili, da bi pri članstvu preverili zaupanje v vodenje kluba.

Pečečnikova pohvala vladi je namreč vzbudila precej začudenja in kritike. Pečečnik je pojasnjeval, da je šlo za njegovo osebno mnenje, ne uradno stališče SBC in njegovih članov. Nekateri člani se z njim niso strinjali, po objavi Pečečnikovega pisma so v klubu prejeli okoli 50 namer o izstopu.

Novi predsednik SBC Bitenc je sicer direktor in 20-odstotni lastnik družbe Kirurgija Bitenc (po 20 odstotkov imajo še Sandra, Marie, Maks in Baf Bitenc), ki ima v lasti med drugim zdravstveni zavod Zdravje ter družbi za upravljanje nepremičnin Hiša Zdravje in Hiša Bitenc, v vseh treh je Bitenc prav tako direktor.

Kirurgija Bitenc je ena največjih zasebnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji, izvaja ambulantne preglede ter operacije na področju kirurgije prsnega koša, trebušnih organov, ortopedske kirurgije, nevrokirurgije in žilne kirurgije.

Je tudi izvajalec javne zdravstvene službe in obravnava bolnike na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med drugim ima operacijsko dvorano v prostorih Klinike Golnik in ambulanto v Ljubljani. Družba je imela lani 11,8 milijona evrov celotnih prihodkov in 1,2 milijona evrov čistega dobička, kažejo podatki spletne strani Ebonitete.