Golob o plačah: "Biti moram zelo odkrit"

Predsednik vlade Robert Golob se je v okviru vladnega obiska Gorenjske na delovnem kosilu sestal s predstavniki gospodarstva. Poleg dviga minimalne plače so se dotaknili tudi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, katerega glavni cilj je povečati konkurenčnost Slovenije na področju plač za zaposlene z visokimi prihodki, je dejal Golob.

Golob je pogovor z gospodarstveniki označil za zelo konstruktiven. Sogovorniki so na srečanju po besedah premierja največ časa posvetili iskanju rešitev, da bo gospodarstvo Gorenjske, ki je izvozno usmerjena regija, globalno bolj konkurenčno.

"Če izvozimo 90 odstotkov naše proizvodnje, nam nič ne koristi, kaj počnemo doma, če nismo uspešni v tujini. Gorenjska je to dokazala, gospodarstveniki so to dokazali v preteklosti, naša naloga in dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, da bodo lahko to dokazovali tudi naprej," je v izjavi za medije po srečanju dejal Golob.

"Nekako smo se strinjali, da je minimalna plača tista, ki najbolj ruši razmerja"

Na kosilu, na katerem so bili tako predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije kot Slovenskega podjetniškega kluba, so se dotaknili tudi letošnjega izrazitega dviga minimalne plače.

"Nekako smo se strinjali, da je minimalna plača tista, ki najbolj ruši razmerja, predvsem do preostalih plač. Ne samo v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju, moram biti zelo odkrit. To je najbolj destruktiven element v tem trenutku," je povedal predsednik vlade.

Več ugodnosti za najbolje plačane kadre?

Govorili so tudi o davčnih obremenitvah za najbolj produktivne kadre. Golob je udeležence kosila ob tem spomnil na predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bo v DZ predvidoma potrjen v sredo. "Verjamem, da bomo v naslednjih tednih, potem ko bo zakon sprejet, vsi skupaj z zadovoljstvom ugotovili, da lahko na njegovi podlagi tudi najbolje plačane inženirje, razvojnike in prodajnike plačamo primerljivo kot v tujini in to je tudi glavni namen tega zakona," je dejal.

Po Golobovih besedah so bile na kosilu ponovljene pohvale, da zakon o udeležbi delavcev pri dobičku odpira pomembno področje nagrajevanja in to prek davčno ugodnih izplačil za najbolje plačane kadre v podjetjih. Na ta način bodo lahko po Golobovem prepričanju te kadre dodatno motivirali.

"Nekaj je bilo narejenega, delo še ni končano"

Govorili so tudi o visokih cenah energije, ki so področje, na katerem bo po Golobovem prepričanju zagotovo treba narediti še nekaj korakov.

"Danes smo odprli kar nekaj tem, in to na način, da vidimo tudi rešitve. Nekaj je bilo narejenega, delo še ni končano, bomo pa nadaljevali isti tempo v naslednjih mesecih, tudi letih, z enim samim ciljem: vzpostaviti tako podporno okolje, da bo razvoj gospodarstva v Sloveniji hitrejši kot v svetu," je še povedal Golob.

Premier se je v okviru današnjega vladnega obiska na Gorenjskem po terenski seji vlade v Radovljici udeležil tudi odprtja zadrževalnika za večjo poplavno varnost Železnikov, obiskal pa je tudi dom starejših občanov dr. Janka Benedika Radovljica.