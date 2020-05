"Paravojaška enota je na nek način celo ustrahovala policiste" #video

Po besedah predsednika SD Dejana Židana je paravojaška enota na nek način celo ustrahovala policiste. V stranki ocenjujejo, da zdajšnja ustavna in zakonska ureditev onemogoča delovanje paravojaških enot, a se to ne odraža v praksi. Kot je pojasnil, so zato pripravili popravke zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje. Predloga so poslali opozicijskim strankam, s katerimi si želijo predloga zakonov skupaj vložiti v proceduro, piše STA.

Pozitivno so se na to pobudo že odzvali v LMŠ

Vodja njihove poslanske skupine Brane Golubović je ob tem spomnil, da so v LMŠ zakonske rešitve, ki bi onemogočile delovanje vard, pripravili že novembra lani, a v DZ te niso prejele zadostne podpore. "Zato se nam zdi nujno, da s temi zakonskimi rešitvami poskusimo še enkrat, in verjamemo, da bomo tokrat dobili podporo," je dejal.

Ponovil je tudi, da v LMŠ obsojajo ravnanja in dejanja paravojaških oz. parapolicijskih skupin, tako imenovanih vard, ki želijo prevzemati pristojnosti in naloge policije. Kritičen je bil tudi do tega, da se minister za obrambo Matej Tonin in notranji minister Aleš Hojs na dogajanje še nista odzvala. "Če lahko razumem, da so v NSi in SDS tiho, pa zelo težko razumem tišino koalicijskih partnerjev, DeSUS in SMC," je dodal.

Foto: Reuters

Koordinator Levice Luka Mesec pa je bil v izjavi za medije kritičen tako do delovanja prejšnje kot do delovanja zdajšnje vlade. Ocenil je, da trenutna oblast vardo podpira. "Še preden je Matej Tonin kot obrambni minister nastopil svojo funkcijo, je povedal, da ne vidi nobene težave, da se ne bi teh ljudi, če so prostovoljno pripravljeni ščititi mejo, kar vključilo v uradne strukture Slovenske vojske," je povezal Mesec.

V Levici od pristojnih pričakujejo ukrepanje. "Pričakujemo, da se bo oblast vsaj na tej točki zganila, predvsem odgovorna ministra Tonin in Hojs. V nasprotnem primeru jim bomo dali možnost za odgovore na interpelaciji," je dejal Mesec, poroča STA.

Predstavniki varde so dogajanje na policijski postaji predvajali na omrežju Facebook

Odzivi na dogajanje v Slovenski Bistrici iz koalicije, ki se je danes na Brdu pri Kranju sicer ukvarjala s tretjim protikoronskim paketom in razmerami v lastnih vrstah, so za zdaj še skopi. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je po koalicijskem vrhu zgolj ponovil stališče stranke, da varnost v Sloveniji zagotavljajo za to pristojni državni organi.

Foto: Reuters

Poslanec SDS Tomaž Lisec je sredi dneva dejal, da je bil doslej z dogajanjem seznanjen le iz medijev, zato ga težko komentira, še preden se o njem opredelijo na policiji. Ta je sicer pozno popoldne v odzivu pojasnila okoliščine dogajanja in poudarila, da nasprotuje ustanavljanju vaških straž z namenom prevzemanja nalog državnih organov. Stališča SMC in NSi STA še čaka.

Pretekli konec tedna je namreč okoli 50 uniformiranih pripadnikov skupin, znanih po imenu Štajerska varda in Kranjska varda, izvajalo dejavnosti na območju Slovenske Bistrice.

Foto: Reuters

Potem ko so z njimi zaključili, je na prizorišče prišla policijska patrulja, zaradi česar je omenjena skupina v nedeljo popoldne po pojasnila odšla na tamkajšnjo policijsko postajo. Dogajanje na policijski postaji, kjer so zahtevali pojasnila komandirja, so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na profilu na družbenem omrežju Facebook, še navaja STA. Več o tem si lahko pogledate v Planetovem prispevku na vrhu članka.