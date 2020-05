Pripadniki varde obiskali policijsko postajo in zahtevali pojasnila komandirja #video

Dogajanje na policijski postaji, kjer so zahtevali pojasnila komandirja, so predstavniki varde ves čas v živo predvajali na Facebook profilu, ob tem pa pojasnili, da so po odhodu iz tabora v Cigonci izvedeli, da naj bi policija maltretirala mlajšo žensko, ki je bila zgolj na obisku pri lastniku sicer zasebnega zemljišča, medtem ko je bil lastnik zemljišča in hiše takrat z njimi v Slovenski Bistrici, piše STA.

Na generalni policijski upravi na prošnjo STA po odzivu na dogodek ter danes konkretno niso odgovorili, na Policijski upravi Maribor pa so potrdili, da se je v nedeljo na policijski postaji Slovenska Bistrica z namenom poizvedovanja o opravljanju nalog policije zglasila večja skupina ljudi, ki se je pred tem zadrževala na zasebnem zemljišču na območju te policijske postaje.

Kot so še pojasnili, so policisti v razgovoru ugotovili, da omenjena skupina ni upravičena do podatkov in informacij, ki so jih zahtevali, s čimer so seznanili sogovornike in zaključili razgovor. Ob tem so prisotne seznanili tudi s postopkom pritožbe na policijski postopek, če menijo, da so policisti ravnali kakor koli narobe, piše STA.

Po javnih zagotovilih policistov so "odblokirali policijsko postajo"

Predstavniki varde so sicer na družabnem omrežju ob posnetku dogajanja zapisali, da so se "vidno zbegani policisti najprej zaprli v prostore postaje, na njihovo vztrajanje in prigovarjanje pa naposled le prišli prednje".

Policisti naj bi jim po povpraševanju o namenu prihoda na zasebno zemljišče odgovorili, da naj bi opravljali naloge v zvezi z javno varnostjo, ni pa povsem jasno, ali so to storili na lastno pobudo, ali po nalogu mariborske policijske uprave.

Vodja vardistov Andrej Šiško je, kot so še zapisali, potem, ko so policisti podali javno zagotovilo, da lastnika zemljišča ne bodo več vznemirjali, poskrbel za to, da so njihovi člani "odblokirali policijsko postajo", še piše STA.