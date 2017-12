Papež v poslanici omenil Severno Korejo, Jeruzalem in afriške otroke #video

Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pred množico vernikov na Trgu svetega Petra danes pozval k miru v Jeruzalemu in spomnil na trpljenje otrok v kriznih žariščih po svetu. Med drugim je omenil Sirijo, Irak in Afriko, pa tudi Venezuelo, Ukrajino in Severno Korejo.

Frančišek je v tradicionalni božični poslanici z balkona papeške palače v Vatikanu pozval k miru na Bližnjem vzhodu, kjer se zaostrujejo napetosti med Izraelci in Palestinci zaradi ameriškega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela.

Prosil je za mir za Jeruzalem in Sveto deželo ter izrazil podporo vsem, ki želijo pomagati zagotoviti tej deželi slogo, pravičnost in varnost, na kar po papeževih besedah ta čaka že dolgo.

[video: 67073 / ]

Video: AP

Papež upa, da bo med Palestinci in Izraelom "prevladala volja po obnovitvi dialoga in da bo končno mogoče izpogajati rešitev, ki bo omogočala miren soobstoj dveh držav", Izraela in Palestine.

Vojna v Siriji okrvavila deželo

Foto: Reuters Izpostavil je tudi trpljenje otrok v Siriji, kjer je vojna "okrvavila deželo", in v Iraku, ki je po papeževih besedah še vedno ranjen in razdeljen, prebivalstvo pa trpi zaradi lakote in širjenja bolezni.

Zavzel se je za pomoč afriškim otrokom, zlasti tistim iz najrevnejših držav, ter otrokom vsega sveta, kjer "miru in varnosti grozijo preteče napetosti in novi spori".

Glede severnokorejske krize je dejal, da moli, da bi na Korejskem polotoku zmogli doseči obojestransko zaupanje. Zavzel se je tudi za umiritev družbenih napetosti v Venezueli. Mednarodno skupnost je prav tako pozval, naj ne opusti naporov, da bi ustrezno zaščitila manjšine v Mjanmaru in Bangladešu.

Drugi največji krščanski praznik Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Kristjani verjamejo, da je bil Jezus hkrati bog in človek. Z njegovim rojstvom naj bi se Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka ter mu pomagal, da se odreši. Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu. Ritual papeškega blagoslova se je razvil v 13. stoletju in spada med apostolske blagoslove.

[video: 67071 / ]

Video: Planet TV

Številne praznične maše so potekale tudi v slovenskih škofijah. Murskosoboški škof Peter Štumpf je v nagovoru ob božični maši v murskosoboški stolnici opozoril, da se je skoraj že povsem izgubilo resnično sporočilo božiča, ki nam pripoveduje o Jezusovem rojstvu. "Izmišljeni Božiček močno prevladuje v reklamnih, trgovskih in celo v filmskih ter glasbenih sferah," je poudaril.

Škof evangeličanske cerkve Geza Filo je božično mašo daroval dopoldne v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. Poudaril je, da se je z božičem razodela božja milost, ki rešuje vse ljudi, saj je Bog postal človek. S tem se je v "temi sveta prižgala luč, ki je nihče več ne more ugasniti". Tudi zato je po njegovem mnenju "božič vsako leto znova trenutek veselja in slave".