Pandemija ni otežila dostopa do droge

Od drog se največ kokaina porabi v Ljubljani. Letošnja raziskava odpadnih voda je pokazala višje obremenitve kot leta 2018, prestolnici sledijo tudi ostala mesta, dostop do te droge pa v času epidemije ni otežen. Najbolj razširjena droga v Sloveniji je marihuana. Po uradnih podatkih naj bi jo poizkusil vsak šesti Slovenec med 15. in 64. letom. V času epidemije naj bi se povpraševanje po njej povečalo.

"Največ je ena ura. Drugače pa tudi 20 minut, pol urice. Čisto odvisno je, zato ker se dilerji ponavadi kar vozijo z avtom naokrog in pripeljejo. Kar se tega tiče, res ni nobenega problema, še vedno obratuje," je povedal novinarjev sogovornik v oddaji Planet 18 na Planetu.

V Ljubljani se porabi daleč največ kokaina. Sledijo Maribor, Koper, Domžale in Kamnik, Novo mesto in Velenje. Foto: Planet TV

Uporaba drog se kljub omejitvam druženja ni ustavila

Kljub temu, da se je ustavilo družabno življenje, se uporaba drog ni ustavila. Več kot 1000 oseb se je odzvalo na aktivno anketo združenja DrogArt, s katero raziskujejo uporabo drog v času epidemije. Rezultate bodo uporabili pri prilagoditvi njihovih programov in nudenju pomoči.

Kljub temu, da se je ustavilo družabno življenje, se uporaba drog ni ustavila. Foto: Getty Images "Ali uporabljajo večje količine, bolj pogosto, ali uporabljajo specifične substance, ali so mogoče zdaj izpostavljeni kakšnim novim stiskam, novim zapletom, ki se prej niso pojavljali, povezano s samo epidemije in s psihološkim in fizičnim omejevanjem gibanja," Marko Verdnik iz združenja DrogArt opisuje to, kar želijo ugotoviti z raziskavo.

Nekateri v času epidemije še bolj posegajo po substancah

Nekateri v času epidemije še bolj posegajo po prepovedanih substancah. Kot pravi klinična psihologinja Maja Smrdu, smo iztrgani iz običajnega okolja, običajnega ritma in običajnega vzorca, zato se na to različno odzivamo in prilagajamo.

"In če je ta nemir povezan še s tem, da ne vem, kako bo to vplivalo na moje preživetje, ker morda se mi je plača zmanjšala, ali pa me morda služba ne čaka naprej. Torej se lahko še druge dodatne skrbi povežejo zraven," pravi Smrdujeva.

Najbolj razširjena droga v Sloveniji je marihuana

Najbolj razširjena droga v Sloveniji je marihuana. Po uradnih podatkih naj bi jo poizkusil vsak šesti Slovenec med 15. in 64. letom.

Po uradnih podatkih naj bi marihuano poizkusil vsak šesti Slovenec med 15. in 64. letom. Foto: Reuters

V času epidemije se je po informacijah vira Planet TV povpraševanje povečalo, saj so ljudje doma, nimajo česa početi, obenem pa računajo na to, da letos dopusta ne bo, zato naj bi zapravljali več. Je pa otežena dobava, manj tovora pride čez meje, zato naj bi marihuano zdaj večinoma dobivali iz lastnih virov.

Da je bil ob pojavu epidemije zaznan rahel dvig cen in rahlo otežen dostop do prepovedanih drog potrjujejo tudi kriminalisti. Skupno je bilo v letošnjem letu zasedeno več kot 64,9 kilograma različnih drog. Med njimi je bilo 58 kilogramov konoplje, dva kilograma kokaina, 0,7 kilograma heroina in manjše količine drugih substanc.