Hrvati prijeli Slovenca s skoraj pol tone marihuane #video #foto

Vrednost takšne količine naj bi po oceni policije znašala med petimi in sedmimi milijoni hrvaških kun, kar je od okoli 675 do 945 tisoč evrov. Foto: MUP RH

Hrvaška policija je v četrtek v Radakovem v občini Kraljevec ob Sotli zaradi tihotapljenja droge prijela 41-letnega državljana Slovenije in 29-letnega državljana Bosne in Hercegovine, sporoča hrvaško notranje ministrstvo. Oba so kazensko ovadili in sta trenutno v priporu.