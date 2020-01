Hrvata v Istri izsiljevala tudi Slovence. Hrvaška policija išče še več žrtev.

Hrvaški policisti iz Pulja pozivajo vse, ki so jim na Hrvaškem nudili pomoč pri legalizaciji objektov na področju Kavrana ali so od njih poskušali za to pridobiti denar, da podatke čim prej sporočijo hrvaški policiji, ki zadevo intenzivno preiskuje, so sporočili s slovenskega notranjega ministrstva.

Iz Kavrana na Hrvaškem poročajo o več primerih izsiljevanj in prevar, žrtve storilcev pa so bili v več primerih tudi slovenski državljani. Dva moška, stara 66 in 22 let, sta se po navedbah hrvaške policije dvema slovenskima državljanoma predstavila kot uradnika, ki jima lahko pomagata pri legalizaciji objektov na območju Kavrana.

Za več tisoč kun naj bi uredila legalizacijo objektov

Od 34-letnega slovenskega državljana sta v prvih šestih mesecih leta 2018 osumljenca dobila nekaj tisoč kun, nakar sta mu priskrbela ponarejeno sodno odločbo o legalizaciji objekta. Od 58-letnega slovenskega državljana pa sta osumljena zahtevala več tisoč kun, v nasprotnem primeru pa mu zagrozila z rušenjem objekta. Da bi jim oškodovanci verjeli, so storilci ponaredili tudi odločbo o odstranitvi objekta in drugo uradno dokumentacijo.

Kdo je 66-letnik, ki je izsiljeval tudi Slovence Šestinšestdesetletni Nijaz Čaušević, ki ga je prijale hrvaška policija in naj bi izsiljeval tudi slovenske državljane, naj bi bil sicer precej znan v Kavranu. Kot piše hrvaški Glas Istre, je bil vedno strah in trepet za lokalne prebivalce, starejše ljudi in tudi za vikendaše iz Slovenije. Naokoli hodi s pištolo za pasom, vedno pa se vozi z avtomobili, ki jih neprestano menja in nimajo registrske oznake.

Tko je Nijaz Čaušević Medo, strah i trepet Kavrana? OTKRIVAMO DETALJE ZBOG KOJIH JE JASNO ZAŠTO GA SE LJUDI BOJEhttps://t.co/57IZUMKOhr pic.twitter.com/0884FIjBjY — Glas Istre (@glasistrehr) January 13, 2020



Domačini so za medij povedali, da mu nihče nič ne more. Prav tako naj bi vsem, ki mu kaj očitajo, grozil z umorom. V kraju Pavićini naj bi enemu od domačinov tudi vdrl v hišo, pri tem pa naj bi bil oborožen z avtomatsko puško. Prav tako tam ni barake ali vikenda, v katere ne bi vdrl ali iz njih kaj ukradel. Prizanese le tistim, ki mu za to plačajo.

Grozili 68-letniku in od njega izsiljevali denar

Hrvaški policisti so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da sta 66-letnik in 22-letnik storila več kaznivih dejanj, povezanih z izsiljevanjem: dve kaznivi dejanji goljufije in dve kaznivi dejanji ponareditve. Policija trojico - osumljenima je pri kaznivih dejanih pomagala tudi 46-letnica - sumi, da so od novembra lani do 8. januarja letos grozili 68-letniku in od njega zahtevali denar za neobstoječi dolg. Od njega so zahtevali več tisoč kun, mu grozili s fizičnim napadom in odvzemom premoženja.

Zlagal se je, da pes potrebuje operacijo, in zahteval denar

Starejši moški je osumljen še enega kaznivega dejanja goljufije. Konkretno, 68-letnik je med bivanjem v tujini starejšemu storilcu v varstvo zaupal svojega psa. Osumljenec je to izkoristil in se zlagal, da je pes bolan in da potrebuje operacijo, pri tem pa od njega zahteval več tisoč kun. Oškodovani mu je ta denar nakazal.

Kot so sporočili hrvaški policisti, sta oba osumljena moška v priporu, proti 46-letnici pa so podali kazensko ovadbo. Ker obstaja sum, da so osumljeni tako odškodovali še več hrvaških in slovenskih državljanov, policija poziva oškodovane, da se javijo policijski postaji v Pulju. Več informacij in stike najdete na spletni strani policije.