Avtobus in potnike pogoltnila luknja: šest mrtvih in več ranjenih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmanj šest ljudi je umrlo, še 16 pa je bilo ranjenih, ko se je v mestu Xining v osrednjem delu Kitajske vdrla cesta ter s sabo potegnila avtobus in pešce.

V ponedeljek zvečer se je v mestu Xining, prestolnici kitajske province Qinghai, zgodila nesreča. Pod avtobusom, ki se je ustavil na postajališču, se je vdrla cesta. Avtobus in številni potniki, ki so čakali na postaji, so padli v luknjo, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi, še 16 je bilo ranjenih.

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da je nato v veliki luknji, ki je zazevala na cesti, nastala eksplozija, poroča britanski BBC. Luknja naj bi po poročanju kitajskih medijev v širino merila kar deset metrov.

Primerov, ko je v tleh zazevala luknja, je bilo v preteklosti na Kitajskem že kar nekaj. Najpogosteje za nastanek teh krivijo gradbena dela in hiter razvoj v tej državi.

Foto: Twitter

Foto: Twitter