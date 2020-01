Na Hrvaškem našli ukradenega porscheja s slovenskimi tablicami #foto

Zagrebški policisti obravnavajo primer kaznivega dejanja hude tatvine. Kot je zapisano na njihovi uradni spletni strani, so v delavnici na območju Dubrave na Hrvaškem našli avtomobil znamke Porsche Macan slovenskih registrskih oznak, ki sta ga domnevno ukradla 34-letnika. Policisti so zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na zagrebško državno tožilstvo.

Policisti policijske uprave Zagreb so v preteklih dneh opravili kriminalistično preiskavo zoper dva moška, stara 34 let. Ta naj bi v soboto, 4. januarja, v popoldanskih urah vlomila v stanovanje na območju Srebrnjaka, iz katerega sta ukradla avtomobilske ključe, nato pa še avtomobil znamke Porsche Macan slovenskih registrskih oznak, lastnik katerega naj bi bilo ljubljansko komercialno podjetje.

Foto: Policijska uprava Zagreb

Vozilo razstavila na več delov

Med preiskavo in ob sodelovanju z oškodovanci so policisti odtujeni avtomobil vendarle našli v delavnici na območju Dubrave. V istem prostoru so prijeli tudi oba osumljenca. Vozilo je bilo ob najdbi že delno razstavljeno. Storilca sta snela armaturno ploščo in druge plastične dele. Pristojni so razstavljene dele našli v prtljažniku avtomobila.

Foto: Policijska uprava Zagreb

Poleg odtujene lastnine so policisti v delavnici med kriminalistično preiskavo našli še druge avtomobilske dele: zračne blazine, razno elektroniko in elektronske naprave s priključki, ki se uporabljajo za diagnostiko vozil. Policija pa je našla tudi pištolo z nabojnikom, za katero osumljenca nista imela dovoljenja, poročajo s PU Zagreb.

Foto: Policijska uprava Zagreb

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca pridržali, na zagrebško državno tožilstvo pa so vložili kazensko prijavo, piše na spletni strani policijske uprave Zagreb.