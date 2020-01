Kaos na poroki: med obredom predvajal pornografski posnetek neveste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadvse nenavadnega maščevanja zoper varajočo partnerico si je domislil ženin s Kitajske. Ta je namreč kar med poročnim obredom predvajal pornografski posnetek svoje neveste. Da pa je stvar še hujša, je posnetek zaokrožil tudi družbenih omrežjih in nato še na Youtubu.

Kar bi moral biti za ženina in nevesto eden izmed najpomembnejših dni v življenju poln veselja in čustev, se je sredi obreda sprevrgel v sramoto in kaos.

Varala ga je kar s svakom

Ženin iz Fujiana iz jugovzhodnega dela Kitajske, je svoji varajoči partnerici pripravil prav neprijetno presenečanje. Sredi obreda je na projektorju predvajal pet minutni pornografski posnetek na katerem naj bi bilo razvidno, da se je njegova partnerica zapletla v spolno afero kar z možem svoje noseče sestre, poroča portal The Sun.

Ni potrebno posebej poudarjati, da so bili svatje nad posnetkom ogorčeni. Posebej vesela pa nista bila niti ženin in nevesta. Slednja je v njega odvrgla poročni šopek.

Čeprav se pojavljajo ugibanja, da gre zgolj za marketinško potezo, pa video na Kitajskem uživa posebno pozornost medijev in uporabnikov družbenih omrežij. Omenjeni video si je na Youtubu ogledalo že več kot pet milijonov ljudi. Kako se je ljubezenska zgodba na koncu razpletla ni znano.