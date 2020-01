Hrvaška policista znova gostujeta na slovenskih smučiščih #video

Kot je na Rogli povedal Alojz Sladič iz sektorja splošne policije v upravi uniformirane policije, sodelovanje obeh policij poteka že od leta 2011, ko so najprej slovenski policisti začeli hoditi na hrvaško obalo. Zadnja leta hodijo tja po trije, in sicer po eden na območje Istre, Kvarnerja in na otok Pag, poroča STA.

Hrvaški kolegi so pozimi na slovenska smučišča začeli prihajati leta 2013

Dva policista bosta letos v Sloveniji od 2. do 15. januarja, eden na Rogli in Kopah, drugi pa na območju Kranjske Gore in po potrebi še na nekaterih bližnjih gorenjskih smučiščih.

Po besedah gostujočega hrvaškega policista Damirja Sladina bosta pomagala pri zagotavljanju javnega reda in miru na smučarskih progah. Opravljala bosta običajne policijske postopke, kot sta izdajanje opozoril in navodil. Hrvaškim smučarjem je po njegovih besedah kljub dolgoletni praksi še vedno neobičajno, ko na slovenskem smučišču zagledajo policista iz svoje države, a jim je hkrati tudi prijetno.

Foto: Reuters

"V dveh dneh nismo imeli nobenih večjih težav. Rogla je vendarle družinsko smučišče, kamor v glavnem prihajajo umirjeni družinski ljudje. Seveda vedno obstaja možnost kakšnih dogodkov, zato pa smo tudi tu," je še dodal in ob tem poudaril visoko profesionalno usposobljenost slovenskih kolegov, ki so po njegovem tudi odlični smučarji.

Benjamin Kalan iz policijske postaje v Kranjski Gori je povedal, da je takšno zimsko delo zanj nekaj odličnega, saj rad smuča, hkrati pa sklepajo nova poznanstva s hrvaškimi kolegi. "S policistom, ki je bil pri nas lani, sva še danes v dobrih stikih," je dejal Kalan, piše STA.

Skrbijo za varnost in red

Kot je povedal, v glavnem skrbijo za varnost na smučišču, kjer smučarje opozarjajo, da se držijo reda in signalizacije. Če pride do nesreče, jo prav tako obravnavajo. V primeru lažjih poškodb so za to pristojni nadzorniki, za hujše, ki jih je na srečo zelo malo, pa morajo poskrbeti policisti.

Policist Matjaž Jesenek iz policijske postaje Slovenske Konjice prav tako že vrsto let opravlja delo na smučišču. Kot je povedal, hrvaške kolege ob njihovem prihodu vselej najprej seznanijo z območjem, da lahko ti v primeru kakšnih popoldanskih dogodkov tudi sami z nasveti pomagajo svojim rojakom. V glavnem delujejo preventivno in pomagajo gostom smučišč.

Foto: STA

Sladič je ob tem dodal, da kaznujejo zelo malo, saj so policijska pooblastila za to relativno omejena. Je pa vsako zimsko sezono vseeno med pet in deset postopkov z vinjenimi smučarji, ki jim odvzamejo smučarsko vozovnico in zagotovijo, da tisti dan ne gredo več na smuči.

Statistika nesreč je po njegovih besedah skozi leta zelo odvisna tudi od zimskih razmer in števila smučarskih dni. Letos je zaradi vremena teh bilo še relativno malo, kljub temu pa so že zabeležili nekaj nesreč, tudi takih s hudo telesno poškodbo, predvsem zlomov okončin, prejšnji teden pa se je prav na Rogli zgodila nesreča s smrtnim izidom.

Kot je povedal Sladič, je šlo za nesrečo po obratovanju smučišča, ko so proge že pripravljali za naslednji dan. Smučarje je zato še enkrat opozoril, da upoštevajo vsa navodila in znake o prepovedih smučanja in zapori prog, sicer pa je petkova tragična nesreča za zdaj še vedno v fazi preiskave, še navaja STA.